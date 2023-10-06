Son Dakika: YSP milletvekili Sezai Temelli hakkında TSK'nın terör operasyonlarına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Son Dakika: YSP milletvekili Sezai Temelli hakkında TSK'nın terör operasyonlarına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Son Güncelleme: 06.10.2023 18:46

Son dakika: TSK'nın terör operasyonlarıyla ilgili "Savaştan beslenen bir zihniyet her türlü saldırıyı ısrarlı bir şekilde sürdürüyor. Olan Kürt halkına, Kürt çocuklarına oluyor çünkü hedef Irak ve Suriye Kürdistan'ıdır" diye konuşan YSP milletvekili Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli hakkında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin 05 Ekim'de yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattı.

"SAVAŞTAN BESLENEN ZİHNİYET SALDIRI SÜRDÜRÜYOR"

Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli,katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin Suriye'deki PKK/ YPG'ye ait tüm tesislere düzenlediği operasyonlar ile hava harekâtları hakkında, "Savaştan beslenen bir zihniyet her türlü saldırıyı ısrarlı bir şekilde sürdürüyor. Olan Kürt halkına, Kürt çocuklarına oluyor çünkü hedef Irak ve Suriye Kürdistan'ıdır" diye konuşmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Temelli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık açıklamasında şunlar kaydedildi: "28. Dönem Milletvekili Sezai Temelli'nin; Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin 05.10.2023 tarihinde basına yaptığı açıklamaların 5237 Sayılı TCK'nun 301. maddesi kapsamında suç unsuru içerdiği değerlendirildiğinden, adı geçen milletvekili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Son Dakika Politika Son Dakika: YSP milletvekili Sezai Temelli hakkında TSK'nın terör operasyonlarına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: YSP milletvekili Sezai Temelli hakkında TSK'nın terör operasyonlarına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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