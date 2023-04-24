ORC Araştırma, son anket yüzdelerini paylaştı! Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkı yüzde 7 oldu - Son Dakika
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ORC Araştırma, son anket yüzdelerini paylaştı! Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkı yüzde 7 oldu

24.04.2023 16:43

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine tüm Türkiye kilitlenmiş durumda. Anket firmaları halka inerek oy verme yönelimlerini araştırmaya devam edip kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. ORC Araştırma'nın 3 bin 920 kişiyle yaptığı son ankete göre Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49.3 oy alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 42. 4 oy aldı. Buna göre Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki farkın 7 puana kadar çıktığı görüldü.

ORC Araştırma, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine dair son anketini paylaştı. 19-22 Nisan tarihleri arasında 29 ilde 3 bin 920 katılımcıyla yüz yüze yapılan anketler hata payı artı-eksi yüzde 1.8 olarak paylaşıldı.

İKİ ADAY ARASINDAKİ FARK 7 PUANA KADAR ÇIKTI

Ankete göre Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,3 oy alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu ise yüzde 42,4 oldu. ORC'nin anketine göre Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkı 7 puana kadar çıktı.

MUHARREM İNCE'NİN OYU YÜZDE 6.1

Muharrem İnce'nin yüzde 6.1 oy aldığı ankette ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise yüzde 2.2 ile yer aldı.

İŞTE PARLAMENTO SEÇİMİ SONUÇLARI

ORC anketine göre parlamento seçimi sonuçları ise şöyle oldu:

AK Parti - Yüzde 32.8

CHP - Yüzde 28.6

İYİ Parti - Yüzde 15.1

Yeşil Sol Parti - Yüzde 9.3

MHP - Yüzde 6.3

Memleket Partisi - Yüzde 2.3

Türkiye İşçi Partisi - Yüzde 1.4

Yeniden Refah Partisi - Yüzde 1.2

Zafer Partisi - Yüzde 0.9

Diğer - Yüzde 1.7

YORUMLAR (32)
  • Mehmet Mehmet: İyi partiye yüzde 15 diyen seçim anketi. :))) Gerisini siz düşünün..15 mayısta bu anketi yapanları reisin balkon konuşmasi a bekleriz ;))) Cevap Yaz 10 19 Yayından Kaldır
  • öğretmen adayı: paralı anket böyle oluyor demekki Cevap Yaz 6 8 Yayından Kaldır
  • birsen birben: İstanbul'u Ankara'yı nasıl alındıysa buda alincak seçim tekrarlanicak yine bu sefer arkasına bakmadan birakicak millet herzaman patrondur Cevap Yaz 110 160 Yayından Kaldır
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