Vatandaşa "En başarılı CHP'li belediye başkanı kim?" sorusu soruldu! Ne İmamoğlu, ne de Yavaş lider olabildi - Son Dakika
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Vatandaşa "En başarılı CHP'li belediye başkanı kim?" sorusu soruldu! Ne İmamoğlu, ne de Yavaş lider olabildi

23.09.2022 12:44

SONAR Araştırma tarafından vatandaşa "En başarılı CHP'li belediye başkanı kim?" sorusu yöneltildi. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun liderliği kaptırdığı ankette ilk sırayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu aldı.

Siyasi parti ve ittifaklar anketlerinden sonra bu sefer de belediye başkanlarına yönelik anket gerçekleştirildi. SONAR Araştırma tarafından yapılan ankette vatandaşlara "En başarılı CHP'li belediye başkanı kim?" diye soruldu.

İLK SIRADA ÖZLEM ÇERÇİOĞLU VAR

Ankette ilk sırayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu aldı. Onu, yüzde 52.4'le İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yüzde 51.6'yla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etti.

MUHİTTİN BÖCEK 4'NCÜ, BÜYÜKERŞEN 5'NCİ OLDU

Ankette Mansur Yavaş'ı yüzde 50.2 ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek takip ederken, Böcek'i de yüzde 48. 7 oyla Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen izledi.

İşte anket tablosu:

En başarılı CHP'li belediye başkanları anketi sonuçlandı! İmamoğlu ve Yavaş liderliği kaptırdı
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Özlem Çerçioğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Vatandaşa 'En başarılı CHP'li belediye başkanı kim?' sorusu soruldu! Ne İmamoğlu, ne de Yavaş lider olabildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vatandaşa "En başarılı CHP'li belediye başkanı kim?" sorusu soruldu! Ne İmamoğlu, ne de Yavaş lider olabildi - Son Dakika
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