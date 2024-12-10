Sosyal Medya İçin Yaş Sınırı Gündemde - Son Dakika
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Politika

Sosyal Medya İçin Yaş Sınırı Gündemde

AK Parti'li Katırcıoğlu, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yaş sınırlamasını gündemde tutacak.

10.12.2024 21:36
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AK Parti'li Katırcıoğlu: "Sosyal medya kullanımında yaş sınırlamasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz"

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu toplandı

ANKARA - İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında TBMM'de toplandı. Katırcıoğlu, "Sosyal medya kullanımında yaş sınırlamasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz" dedi.

TBMM Çocuk Alt Komisyonu, "Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler" adlı konuda AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda konuşan Katırcıoğlu, "Dijital mecraların, kontrolsüz bir şekilde büyüyerek çocuklarımız için ciddi bir tehdit haline geldiğini gösterdi. Telefon ve internet teknolojilerinin hızla yaygınlaşması, çocuklarımızı sosyal ağların olumsuz etkilerine karşı savunmasız bırakıyor. Şunu belirtmek isterim ki bugüne kadar yaptığımız çalışmalar bizlere; Dijital mecraların, kontrolsüz bir şekilde büyüyerek çocuklarımız için ciddi bir tehdit haline geldiğini gösterdi. Telefon ve internet teknolojilerinin hızla yaygınlaşması, çocuklarımızı sosyal ağların olumsuz etkilerine karşı savunmasız bırakıyor. Çocuğa yönelik cinsel istismar ve şiddet, dijital bağımlılık, akran zorbalığı ve siber zorbalık, uluslararası terör örgütlerinin dijital platformlardaki faaliyetleri, LGBTİ+ lobisinin faaliyetleri dünyada ve ülkemizde teknolojinin, kontrolsüz kullanıldığında ve kötü niyetli kişilerin eline geçtiğinde büyük bir güvenlik tehdidi haline geldiğini görüyoruz Bugün çocuklarımız, zihinlerini ve bedenlerini ele geçirmek isteyen karanlık yapıların hedefindedir" diye konuştu.

"Sosyal medya kullanımında yaş sınırlamasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz"

Dijital mecraların terör örgütlerinin eleman devşirdiği, sapkın bireylerin kurban aradığı bir alan haline geldiğini söyleyen Katırcıoğlu, "Bilgi çöplüğüne dönen bu platformlarda çocuklarımızı korumak devletin, ailenin ve toplumun ortak sorumluluğundadır. Dünya örneklerinde; bu tehditlerle mücadelede kapsamlı devlet politikaları oluşturan bazı ülkeler olmuştur. Japonya, Singapur, Avustralya, Norveç ve Fransa gibi ülkeler, dijital dünyaya yönelik sınırlandırmalar ve kontrollü erişim politikalarıyla çocuklarını koruma altına almayı amaçlamaktadır. Bizlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak çocuğun üstün yararı ilkesi ışığında evlatlarımızın korunmasına yönelik hem yurtdışı örneklerini önümüzdeki ay başlamak üzere yerinde inceleyeceğiz hem de sosyal medya kullanımında yaş sınırlaması, çocuklara yönelik ulusal güvenli internet ağı oluşturulması, dijital operatörlerin çocuklara yönelik uygulamalarının çoğaltılması, televizyon ekranlarımızda çocuklarımıza yönelik kötü örnek oluşturacak program ve yapımların kısıtlanması, ailelere yönelik eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Milli Eğitim Müfredatına, dijital medya okuryazarlığı dersinin zorunlu olarak eklenmesi, tedbirlerinin görüşülmesi ve tartışılmasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Komisyon olarak öncelikli hedeflerinin çocukları zararlı bağımlılıklardan, terör örgütlerinin sinsi tuzaklarından, ahlak ve değerlerini hedef alan tehditlerden uzak tutmak olduğunu dile getiren Katırcıoğlu, bu niyetle yapılan her yapıcı eleştiriye ve öneriye açık olduklarını belirtti.

Komisyonda Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına bağlı müdürlüklerde görev alan uzmanlar, "Dijital Platformlarda Çocuk İstismarı, Bağımlılık, Karşılaşılan Tehlikeler, Ülkemizde ve Dünyada Bu Alanda Geliştirilmiş Denetim Mekanizmaları" konulu sunum gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

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