Üye Girişi
Sosyal medyada "Kılıçdaroğlu adayını buldu" iddiası olay oldu: 2. Ekmeleddin mi geliyor? - Son Dakika

Sosyal medyada "Kılıçdaroğlu adayını buldu" iddiası olay oldu: 2. Ekmeleddin mi geliyor?

26.10.2021 15:14
Sosyal medyada

Muhalefete yakınlığıyla tanınan gazeteci Emin Çapa'nın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayını buldu iddiası sosyal medyada gündem yarattı. Çapa'nın "Şu anda hiç kimsenin konuşmadığı, adı kamuoyunda bilinmeyen, tanınmayan biri. Öğrenince şok geçirdim" sözleriyle duyurduğu adayla ilgili paylaşım üstüne paylaşım yapan kullanıcılar "2. Ekmeleddin mi geliyor?" sorusuyla sosyal medyayı salladı.

Halk TV programcısı Emin Çapa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "partiler ile ilişkisi olmayan, kamuoyunda hiç bilinmeyen" bir Cumhurbaşkanı adayı bulduğunu öne sürdü. Kılıçdaroğlu'nun aklındaki Cumhurbaşkanı adayının tanıdık bir isim olmadığını ve partilerle ilişkisi olmadığını ifade eden Çapa, söz konusu ismi onay almadan açıklayamayacağını da sözlerine ekledi.

Kılıçdaroğlu'nun adayını bulduğu yönündeki iddia sosyal medyayı salladı: 2. Ekmeleddin mi geliyor?
Kılıçdaroğlu'nun adayını bulduğu yönündeki iddia sosyal medyayı salladı: 2. Ekmeleddin mi geliyor?

"SEÇMEN BEĞENİR Mİ? EMİN DEĞİLİM"

Öte yandan Emin Çapa, paylaşımında, "Aday sayın İmamoğlu değil. Şu anda hiç kimsenin konuşmadığı, adı kamuoyunda bilinmeyen, tanınmayan bir aday. Partilerle ilişkisi olmadığı için 'bu adım tutar' denen bir aday var. Kendisinden onay almadan adını açıklayamam. Ama liderlerin kafasındaki birçok girdiye yanıt veriyor. Ama o girdilerin büyük kısım halkın umurunda değil. Seçmen beğenir mi? Ben ciddi bir şok yaşadım. Henüz emin değilim.

"HENÜZ SADECE KONUŞUYORLAR"

Bu isimler gibi tanınan biri değil. Ama söylediğiniz mantığa yakın. Fakat henüz sadece konuşuyorlar. Yani bana söylenen bu" ifadelerine yer verdi.

KULLANICILARIN AKILLARINDA AYNI SORU BELİRDİ

Muhalefete yakınlığıyla bilinen Emin Çapa'nın yaptığı paylaşım ve ortaya attığı iddia özellikle sosyal medyada büyük ses getirirken, konuyla ilgili yorumlarda bulunan kullanıcıların kafalarındaki ortak soru ise "2. Ekmeleddin mi geliyor?" oldu. Kulisleri hareketlendiren aday iddiasına ilişkin yapılan yorumlardan bazıları ise şu şekilde;

Kılıçdaroğlu'nun adayını bulduğu yönündeki iddia sosyal medyayı salladı: 2. Ekmeleddin mi geliyor?
Kılıçdaroğlu'nun adayını bulduğu yönündeki iddia sosyal medyayı salladı: 2. Ekmeleddin mi geliyor?
Kılıçdaroğlu'nun adayını bulduğu yönündeki iddia sosyal medyayı salladı: 2. Ekmeleddin mi geliyor?
Kılıçdaroğlu'nun adayını bulduğu yönündeki iddia sosyal medyayı salladı: 2. Ekmeleddin mi geliyor?
Kılıçdaroğlu'nun adayını bulduğu yönündeki iddia sosyal medyayı salladı: 2. Ekmeleddin mi geliyor?
Kılıçdaroğlu'nun adayını bulduğu yönündeki iddia sosyal medyayı salladı: 2. Ekmeleddin mi geliyor?

14 PARTİNİN DESTEK VERDİĞİ EKMELEDDİN İHSANOĞLU YÜZDE 38,44 ALABİLMİŞTİ

Ekmeleddin İhsanoğlu, 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan cumhurbaşkanı seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından cumhurbaşkanlığı için çatı adayı olarak açıklanırken, daha sonra da bu partiler tarafından cumhurbaşkanlığına aday gösterildi. Seçim sloganı olarak ise "Ekmek İçin Ekmeleddin" sloganı seçildi.

Kılıçdaroğlu'nun adayını bulduğu yönündeki iddia sosyal medyayı salladı: 2. Ekmeleddin mi geliyor?
Ekmeleddin İhsanoğlu

İhsanoğlu'nun adaylığına bu iki partinin yanı sıra Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti ve Bağımsız Türkiye Partisi ortak basın toplantısıyla destek verdi. Ayrıca Büyük Birlik Partisi, Liberal Demokrat Parti, TSİP ve DEV-PARTİ Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekmeleddin İhsanoğlu'nu desteklediklerini açıkladı.

14 partinin destek verdiği İhsanoğlu, 3 adayın yarıştığı 10 Ağustos 2014 cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunda oyların %38,44'ünü alarak Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra en çok oy alan 2. aday oldu.

Sosyal medyada Kılıçdaroğlu adayını buldu iddiası olay oldu: 2. Ekmeleddin mi geliyor?

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekmeleddin İhsanoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sosyal medyada 'Kılıçdaroğlu adayını buldu' iddiası olay oldu: 2. Ekmeleddin mi geliyor? - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine 16:03 Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu verecek olan CHP'ye ilk tepki geldi Kapalı konservenin içinden göz çıktı, inşaat işçisi neye uğradığını şaşırdı 15:57 Kapalı konservenin içinden göz çıktı, inşaat işçisi neye uğradığını şaşırdı Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme 15:51 Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme
Müge Anlı'da Aşk-ı Memnu olayı! Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti 15:23 Müge Anlı'da Aşk-ı Memnu olayı! Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü 14:40 Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde 13:23 ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde
Kaybolan dağcı, kurtarma ekiplerinin aramalarını bilinmeyen numara diye açmadı 12:49 Kaybolan dağcı, kurtarma ekiplerinin aramalarını bilinmeyen numara diye açmadı Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu 12:18 Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu

Son Dakika Haberleri
16:06 Genç kadın sokakta göğsünden vurulmuş halde bulundu
16:03 Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu verecek olan CHP'ye ilk tepki geldi
15:55 Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere
15:51 Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme
15:46 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
15:26 Ümitcan Uygun, Aleyna'yı dövüp canlı yayın açmasının hesabını verecek
15:22 Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu
15:17 Emekli astsubay, karısını silahla vurarak öldürüp aynı silahla intihar etti
15:14 Sosyal medyada "Kılıçdaroğlu adayını buldu" iddiası olay oldu: 2. Ekmeleddin mi geliyor?
15:02 Süper Lig'de zirve değişti! Trabzonspor ve Beşiktaş favoriler arasında
Son dakika: Fiyat her geçen gün daha da artıyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi Son dakika: Fiyat her geçen gün daha da artıyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi         
16:11
Son Dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı! Aralarında kanser tedavisinde kullanılan da var Son Dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı! Aralarında kanser tedavisinde kullanılan da var         
16:03
Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere         
15:55
Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı         
15:46
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu         
15:23
"Doğa manzaralı" diyerek bodrum katında yer alan, 12 metrekarelik daireye 1.250 lira kira istedi         
14:35
Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi         
13:02
150 yıl önce bir gurbetçi tarafından kente getirildi! Almak için metrelerce kuyruğa giriyorlar 150 yıl önce bir gurbetçi tarafından kente getirildi! Almak için metrelerce kuyruğa giriyorlar         
12:27
Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı         
11:49
Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı         
11:47
Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı         
11:45
Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi         
10:45
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü         
23:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 17:00:20. #1.11#
SON DAKİKA: Sosyal medyada "Kılıçdaroğlu adayını buldu" iddiası olay oldu: 2. Ekmeleddin mi geliyor? - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement