Soylu: Gazze soykırımı insanlığa işkencedir

09.08.2025 21:23
Süleyman Soylu, Gazze'deki durumu soykırım olarak değil, insanlığa yapılan işkence olarak nitelendirdi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımına ilişkin, "Bunu sadece soykırım olarak değerlendirmek belki eksiklik olabilir. Bu, dünyadaki bütün insanlara, insanlığa ve insanlık tarihine işkencedir." dedi.

Soylu, Türkiye'deki görev süresi sona eren Lübnan Büyükelçisi Ghassan Moallem'i, veda ziyareti kapsamında Meclis'teki makamında ağırladı.

Moallem ile görev yaptığı sürede birçok yerde karşılaştıklarını aktaran Soylu, samimiyetlerinin en üst noktada olduğunu, onun kendilerine her zaman güven verdiğini söyledi.

Mersin Limanı'ndan Lübnan'a geçmişte "İyilik Gemileri" gönderdiklerini anımsatan Soylu, iki ülkenin her zaman kardeş olduğunu, iki hükümet arasında birçok işbirliği gerçekleştiğini ve bunun devam edeceğini belirtti.

Soylu, görüşmede, Gazze'deki soykırımın devam ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bunu sadece soykırım olarak değerlendirmek belki eksiklik olabilir. Bu, dünyadaki bütün insanlara, insanlığa ve insanlık tarihine işkencedir. İsrail, hem dünya tarihine hem insanlara hem insanlığa hem de insanlık tarihine işkence etmektedir. Bütün dünya çocukları büyürken hastanelerin nasıl vurulduğunu, nasıl işlevsiz hale geldiklerini, nasıl insanların aç bırakıldığını, nasıl 20 bine yakın çocuğun öldürüldüğünü, nasıl 61 bine yakın insanın katledildiğini yaşıyor.

Bunların her biri, her bir büyüyen çocuğa ve yaşayan insana işkencedir. Maalesef bu çağda yaşıyoruz. Bazen kendi içimden şunu söylüyorum: 'Keşke bu çağda yaşamasaydık ve keşke bunları görmeseydik.' Ama yine de umutsuz olmayacağız ve hep birlikte aşacağız. Bu kavganın galibi insanlıktır."

Moallem, Soylu'ya misafirperverliği için teşekkür ederek, Türkiye ile Lübnan arasında tarihi bir dostluk olduğunu dile getirdi. Moallem, görüşmede, Soylu ile iki ülke arasında yürütülen işbirliği faaliyetlerini anlattı.

Kaynak: AA

