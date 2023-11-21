Süleyman Soylu hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi: Hırsları, kinleri ve intikam duyguları bitmedi

İçişleri Bakanlığı koltuğunu 5 buçuk ay önce Ali Yerlikaya'ya devreden AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, bazı gazetecilerin kendisine yönelik haberlerine X platformu üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"KİNLERİ VE İFTİRALARI BİTMEDİ"

Paylaşımında söz konusu haberlere ait görsellere de yer veren Soylu, "Görevden ayrılalı 5 buçuk ay oldu. Hırsları, kinleri, iftiraları, intikam duyguları bitmedi" ifadelerini kullandı.

"GÖLGEME ATEŞ EDİP GÖREVLERİNİ YAPIYORLAR"

Soylu mesajına şöyle devam etti; "Organize bir şekilde her gün yeni bir iftira, yeni bir yalan, yeni bir yakıştırma. Bana alışmışlar! Gölgeme ateş edip görevlerini yapıyorlar!Her günkü gibi bugünde taze 4 örnek."