SP Genel Başkanı Arıkan'dan dünyaya "Gazze" mesajı: "Hayalinizi kabusa çeviririz" - Son Dakika
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Politika

SP Genel Başkanı Arıkan'dan dünyaya "Gazze" mesajı: "Hayalinizi kabusa çeviririz"

SP Genel Başkanı Arıkan'dan dünyaya "Gazze" mesajı: "Hayalinizi kabusa çeviririz" Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki göstererek, "Onlarca yıldır şehit kanlarıyla sulanan topraklarda birileri keyif yapacak, birileri tatil yapacak.

19.04.2025 20:32
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SP Genel Başkanı Arıkan'dan dünyaya "Gazze" mesajı: "Hayalinizi kabusa çeviririz"

KIRIKKALE - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki göstererek, "Onlarca yıldır şehit kanlarıyla sulanan topraklarda birileri keyif yapacak, birileri tatil yapacak. Soykırım suçluları ve onlara alkış tutanlar, rüyalarınızdan uyanın. Gazze için gördüğünüz ve kurduğunuz her hayali kabusa çeviririz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Merkezi'nde düzenlediği 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede gündeme dair açıklamalarda bulunan Arıkan, özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Arıkan, İsrail'in saldırılarına karşı dünya ülkelerinin sessizliğine tepki gösterdi. "Gazze'de katil İsrail'in durmaya, dünyanın da İsrail'i durdurmaya maalesef niyeti yok" diyen Arıkan, mazlumların feryadının diplomasi masalarında yok sayıldığını söyledi.

"Gazze için gördüğünüz her hayali kabusa çeviririz"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planlarını da eleştiren Arıkan, "Gazze'nin kanla sulanan toprakları kelepir emlak arazisi olarak görülüyor. Ne olacak Gazze'ye? Trump'ın planlarında ne olacağı belli: tatil köyü olacak! Onlarca yıldır şehit kanlarıyla sulanan topraklarda birileri keyif yapacak, birileri tatil yapacak. Soykırım suçluları ve onlara alkış tutanlar, rüyalarınızdan uyanın. Gazze için gördüğünüz her hayali kabusa çeviririz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Arıkan, konuşmasında Türkiye'nin bölgesel tehditlerle karşı karşıya olduğuna ve toplumsal kutuplaşmanın derinleştiğine dikkat çekti. 1997 yılında Milli Görüş iktidarında Filistin'e asker gönderilmesi için alınan kararı hatırlatan Arıkan, "Yıl 1997, Milli Görüş iktidarda. Bu belge Filistin'in El Halil bölgesine asker gönderilmesi için çıkan tezkere. Biz bunu yapmışız. Ama Saadet Partili olunca kolay" sözleriyle partisinin dış politika geçmişine dikkat çekti.

"O bölgede haritalar yeniden çizilirken Türkiye'yi rahat bırakırlar mı"

Bölgede haritaların yeniden çizildiğine dikkat çeken Arıkan, Türkiye'nin de bu süreçten etkilenme riski taşıdığını belirterek, tüm siyasi partilere yaptığı çağrıda şunları kaydetti:

"Bütün partililere çağrım var; iktidar ve muhalefet partilileri dahil. Türkiye, 'olmak ya da olmamak' mesafesine geldi. Haritalar yeniden çiziliyor. Türkiye'nin etrafındaki bütün ülkelere bakın, hepsinin haritaları yeniden çiziliyor. O bölgede haritalar yeniden çizilirken Türkiye'yi rahat bırakırlar mı? Eğer biz güçlü bir devlet olamazsak, içeride bütünlüğü sağlayamazsak bu tehlikeyle nasıl baş edeceğiz? Öyle bir noktaya geldik ki insanlar birbirinden nefret eder hale geldi. Ekonomik sıkıntıları bir kenara bırakıyorum, insanlar partiler üzerinden birbirlerinden nefret eder hale geldi. Biz ne zaman bu hale geldik? Aynı inanca mensup insanlar, partiler yüzünden birbirinden nefret eder hale geldi."

"Asgari ücret acilen güncellenmeli"

Emekli maaşlarının artırılması gerektiğini söyleyen Arıkan, "Asgari ücret acilen güncellenmeli. Açlık sınırının altında asgari ücret olmaz. İnsanlar sadece karnını doyurmak istese; hiçbir fatura ödemeyecek, kira ödemeyecek, çocuklarının ceplerine harçlık koymayacaklar. Bu ülkede asgari ücret yetmiyor. Emeklilerimizin maaşları derhal yükseltilmeli. 14 bin lira, insana hakaret eder gibi bir şey" dedi.

"Anadolu çiftçimizin kulaklarına kulak verin"

İklim yasasına yönelik eleştirilerde bulunan Arıkan, "Tüm milletvekili arkadaşlarım meclisten, ben de Anadolu'da gezdiğim illerden haykırdım ve iktidara seslendik: Dedik ki, küresel emperyalistlerin 'iklim kanunu' dayatmalarına değil, Anadolu çiftçimizin kulaklarına kulak verin. Allah razı olsun; hem milletvekillerimiz hem de teşkilatlarımız yoğun bir gayret ortaya koydu, iktidar iklim yasası meselesini revize etmek üzere geri çekmek zorunda kaldı. Ama biz revizeyi de kabul etmiyoruz. Çünkü emperyalist dayatmanın azı çoğu olmaz. Tarım cephesi olması gereken ülkemizde, bizim ürettiğimiz domatesi Londra'daki Hans, Kırıkkale'deki Hasan'dan daha ucuza yiyor" ifadelerini kullandı.

Arıkan, son günlerde gündem olan "Civciv Çetesi" haberlerine de değinerek, "Bu ülkenin gerçek sorunu civciv satanlar mı, yoksa sokaklarımızı zehirleyen uyuşturucu baronları mı?" diyerek, uyuşturucu ile mücadeleye daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Kongrede, mevcut başkan Veysel Kutluca yeniden Saadet Partisi Kırıkkale İl Başkanlığı'na seçildi. Arıkan, kongrenin ardından Aşağımahmutlar köyüne geçerek, zirai don nedeniyle meyve ağaçları zarar gören Murat Saygılı'yı ziyaret etti.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika SP Genel Başkanı Arıkan'dan dünyaya 'Gazze' mesajı: 'Hayalinizi kabusa çeviririz' - Son Dakika

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