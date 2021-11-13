SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz - Son Dakika

Siyaset kulisleri günlerdir Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu arasında gerçekleştirilen görüşmeyi konuşuyor. İkili arasında neler konuşulduğu en çok merak edilenler arasında yer aldı. SP lideri Karamollaoğlu, konuyla ilgili Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

"SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ OLMALI DEDİM"

Cumhurbaşkanı tarafından ittifak daveti aldığını ancak sistem değişikliğini öne çıkardığını belirten Karamollaoğlu, "Denetlenemeyen bir başkanlık sistemi oluşmuş… Sistemde, bütün yetki tek kişide. Bunun mahsurlu olduğunu ifade ettim. Sayın Cumhurbaşkanı yönetimin normal olduğunu belirtince anlaşamamakta anlaştık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde değişiklik düşünmediğini çok açık ifade etti. Ben de sistem değişikliğini önemsediğimi, bu olmadan seçim ittifakı da olmayacağını belirttim" dedi.

"MUTLAKA BİR YUMUŞAMAYA İHTİYAÇ VAR"

Cumhurbaşkanı'na öneri yaptığı noktaları da söyleyen Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı ana muhalefet partisi ve liderini hedefine koymuş durumda. Şunu dedim, 'Mutlaka bir yumuşamaya ihtiyaç var. Biz Türkiye'yi kamplaştırmamalıyız. Siyasilerin bu hususta özen göstermeleri icabet eder.' Ama bunu iğneleme noktasına götürmedim. Kendisinin de herhangi bir ifadesi olmadı" diye konuştu.