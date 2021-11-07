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Sri Lanka'nın Antalya Fahri Konsolosluğu Alanya'da açıldı - Son Dakika

Sri Lanka'nın Antalya Fahri Konsolosluğu Alanya'da açıldı

07.11.2021 00:57
Sri Lanka'nın Antalya Fahri Konsolosluğu Alanya'da açıldı

Sri Lanka'nın Antalya Fahri Konsolosluğu Alanya ilçesinde düzenlenen törenle açıldı.

Sri Lanka'nın Antalya Fahri Konsolosluğu Alanya ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Sri Lanka'nın Antalya Fahri Konsolosu Ali Kamburoğlu, "Antalya bölgesi ile Sri Lanka arasında köprü görevi kuracak olan fahri konsolosluğumuzun ticaret, turizm, yatırım ve kültürel ilişkilerimize güç vereceğine inanıyorum" dedi.

Sri Lanka'nın Antalya, Burdur ve Ispar'ta illerini kapsayacak olan Antalya Fahri Konsolosluğu Alanya İlçesi'nde düzenlenen törenle açıldı. Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Sri Lanka'nın Türkiye Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Sri Lanka'nın Antalya Fahri Konsolosu Ali Kamburoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sri Lanka siyasi ilişkilerimizin çok iyi olduğu ekonomik, eğitim gibi birçok alanlarda ilişkilerimizi de daha da geliştirme içerisinde olduğumuz bir ülkedir. Diplomatik temaslarımız Osmanlı'nın 1864'de bir fahri konsolos açması ile başladı. 1948'de bağımsızlığını ilan ettikten sonra ilk tanıyan ülkelerden birisi biz olduk. Aramızda fiziki mesafe var ama bu dostluğumuz engel olmadı. 2016 yılında ziyaret ettim. Verimli geçti. Her zaman dayanışmamızı gösterdik. 2012 yılında Sri Lanka Ankara'da büyükelçilik açtı. Biz de hemen 2013 yılında Büyükelçiliğimizi açtık. Bizim köklerimiz Asya'da. Biz gelişen ve dünyanın ekonomik gücü merkezi haline gelen Asya ile her alanda ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Başta ticaret ve yatırımlar olmak üzere ticaretimizi 500 milyon dolara çıkarmak üzere gayret ediyoruz" dedi.

"Fahri konsoloslar sadece bir araca plaka takmaktan ibaret değildir"

İki ülke arasında yapılan ticarette çayın önemli bir yer aldığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Çayda üretim ile tüketim arasında açık var. Bu açığı bu ülkelerden karşılıyoruz. Birkaç ürüne bağlı kalamayız. Bunu çeşitlendireceğiz. Türkiye'de çok sayıda fahri konsolos var. Fahri konsoloslar sadece bir araca plaka takmaktan ibaret değildir. Sorumlulukları vardır. Yükümlülükleri var. Hem temsil ettikleri ülkeye karşı hem de ülkemize karşı sorumlulukları vardır. Fahri konsoloslarımızdan çok daha etkin faydalanacağız. Ekonomik ilişkilerimizin güçlenmesinde büyük etkileri var" sözlerine yer verdi.

"Ticaret, turizm, yatırım ve kültürel ilişkilerimize güç vereceğine inanıyorum"

Sri Lanka'nın Antalya Fahri Konsolosu Ali Kamburoğlu ise konuşmasında, "Görevim Antalya, Burdur ve Isparta il sınırlarını kapsıyor. Antalya bölgesi ile Sri Lanka arasında köprü görevi kuracak olan fahri konsolosluğumuz ticaret, turizm, yatırım ve kültürel ilişkilerimize güç vereceğine inanıyorum. Sri Lanka Hindistan'ın 35 kilometre güneyinde Hint Okyanusu'nda 22 milyon nüfusa sahip bir ülkedir. Hint Okyanusu'nun incisi olarak bilinir. Ülkede yüzde 70 Budist, yüzde 13 Hindu, yüzde 9.5 nüfus yaşamaktadır. Özellikle tarım ve turizm alanında Antalya ile işbirliği fırsatlarının diğer alanlara oranla daha fazla olduğunu görüyoruz. Bir iş gezisi düzenlenmesini istiyoruz" dedi.

"2 tane üniversite kurulmasına vesile oldu"

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin ise konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bakanımız Alanya'dan devlet adamlarının da çıkabileceğini gösterdi. 2 tane üniversite kurulmasına vesile oldu. O bizim gurur kaynağımız. Bakanımız her zaman bizim yanımızda oldu. Bütün partilere kapımız açık. Ama bizim şehrimizden bir tane bakanımız çıkmış. Her zaman sahip çıkacağız. İş insanları olarak tapu dairesinde sıkıntı yaşadık. Bakanımız ile iletişime geçtim. 5 dakika bile sürmedi. Ertesi gün en üst düzeyde Ankara'da toplantı yapıldı. İlçemizde 36 bin yerleşik yabancı var".

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra ise Sri Lanka'nın Antalya Fahri Konsolosu Ali Kamburoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sri Lanka'nın Türkiye Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen'e hediye taktim etti. Daha sonra ise her iki ülke temsilcileri arasında aile fotoğrafları çekildi. - ANTALYA

Togo Cumhuriyeti, Sri Lanka, Antalya, Alanya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sri Lanka'nın Antalya Fahri Konsolosluğu Alanya'da açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sri Lanka'nın Antalya Fahri Konsolosluğu Alanya'da açıldı - Son Dakika
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