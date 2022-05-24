Stoltenberg: "Türkiye'nin gündeme getirdiği endişeleri ele almanın öneminin de farkındayım" - Son Dakika
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Stoltenberg: "Türkiye'nin gündeme getirdiği endişeleri ele almanın öneminin de farkındayım"

24.05.2022 14:55

- Stoltenberg: "Türkiye'nin gündeme getirdiği endişeleri ele almanın öneminin de farkındayım" NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'nin gündeme getirdiği endişeleri ele almanın öneminin de farkındayım. Bu konuda bir çözüm bulacağımıza eminim. Türkiye önemli bir müttefik" dedi.

- Stoltenberg: " Türkiye'nin gündeme getirdiği endişeleri ele almanın öneminin de farkındayım"

DAVOS- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'nin gündeme getirdiği endişeleri ele almanın öneminin de farkındayım. Bu konuda bir çözüm bulacağımıza eminim. Türkiye önemli bir müttefik" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dünya ekonomik Forumu'nda bir konuşma gerçekleştirdi. Rusya'nın Ukrayna savaşını başlatmasının Avrupa'daki barışı sarstığını söyleyen Stoltelberg, "Bu, sadece Avrupa'nın güvenliği için değil küresel güvenlik için tamamen oyun değiştirici bir durum. NATO'nun, Rusya'nın saldırganlığına karşı iki temel görevi var; Ukrayna'ya destek sağlamak ve savaşın şiddetlenmesini önlemek" dedi.

NATO ve NATO müttefiklerinin yıllardır Ukrayna'ya destek verdiğini dile getiren Stoltenberg, Rusya'nın saldırılarını başlattığı günden bugüne, NATO'nun Ukrayna'ya olan desteğini milyonlarca dolarlık silah ve diğer yardımlarla önemli ölçüde arttırdığını aktardı.

"Rusya'nın acımasız işgali karşısında sarsıldık ancak şaşırmadık" diyen NATO Genel Sekreteri, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Bu işgal, bugüne kadarki en iyi tahmin edilen askeri saldırılardan biriydi. NATO, istihbarat paylaşımı yaptık ve istihbaratı kamuya açıkladık. Aylardır, Putin'in planları konusunda uyardık. Rusya, Ukrayna'ya bu yıl bir kez daha saldırdığında NATO hazırdı. Birliğin doğusuna ek askeri güç yerleştirdik. Bugün, 100 bin asker herhangi bir saldırganlığa karşı, NATO topraklarının her bir karesini korumak için alarmda.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin konuşan Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurusu tarihi. Bu, Avrupa'nın güvenliğinin şiddet ve tehdit ile yönetilemeyeceğini gözler önüne seriyor. Bütün müttefikler, NATO'nun genişlemesinin büyük başarı olduğu konusunda hemfikir. Tüm müttefiklerin endişelerini ele almanın bir yolu bulacağımıza eminin.

Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine yönelik endişelerine ilişkin soruya ise, "Türkiye'nin gündeme getirdiği endişeleri ele almanın öneminin de farkındayım. Bu konuda bir çözüm bulacağımıza eminim. Finlandiya ve İsveç, güvenliğimize katkı sağlayacak. Türkiye önemli bir müttefik. Türkiye'nin jeopolitik konumu bütün müttefikler için de önemli. Hiçbir NATO üyesinin, terör saldırılarında Türkiye'den daha fazla zarar görmediğini ve Türkiye'den daha fazla mülteciye ev sahipliği yapmadığını unutmamalıyız. Bu nedenle oturup çözüm bulmalıyız. Bunu yapacağımızdan eminim" açıklamasını yaptı.

Stoltenberg: Türkiye'nin gündeme getirdiği endişeleri ele almanın öneminin de farkındayım
Stoltenberg: Türkiye'nin gündeme getirdiği endişeleri ele almanın öneminin de farkındayım
Stoltenberg: Türkiye'nin gündeme getirdiği endişeleri ele almanın öneminin de farkındayım
Stoltenberg: Türkiye'nin gündeme getirdiği endişeleri ele almanın öneminin de farkındayım

YORUMLAR
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NATO: Terör saldırılarından en çok zararı gören Türkiye'nin endişeleri giderilmeli NATO: Terör saldırılarından en çok zararı gören Türkiye'nin endişeleri giderilmeli Stoltenberg, Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesi olduğunu bu yüzden endişelerini gidermek için bir yol bulunması... Stoltenberg, Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesi olduğunu bu yüzden endişelerini gidermek için bir yol bulunması...
Kaynak: İHA

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