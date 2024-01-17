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Suat Kılıç: Yeniden Refah Partisi'nin duruşu, ilkeler temelinde bir duruştur - Son Dakika
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Suat Kılıç: Yeniden Refah Partisi'nin duruşu, ilkeler temelinde bir duruştur

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AK Parti ile randevulaşmanın olmadığını belirtti. Kılıç, AK Parti ile görüşmelere yeniden başlamak ya da liderler zirvesi talebi gelirse olumlu yanıt vereceklerini ifade etti. Ayrıca, Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'den Konya Büyükşehir Belediyesini talep etmediğini ve ittifak görüşmelerinin kesildiğini söyledi. Kılıç, partinin büyükşehirlerdeki adaylarını 10 Şubat'ta açıklayacaklarını da belirtti.

17.01.2024 - 00:40,  Güncelleme: 00:40
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Suat Kılıç: "Yeniden Refah Partisi'nin duruşu, ilkeler temelinde bir duruştur"

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, tehir edilen görüşmenin ardından AK Parti'yle bir randevulaşmanın olmadığını belirtti. Kılıç, "AK Parti'den görüşmelere yeniden başlamak ya da bir liderler zirvesi yönünde bir talep gelirse elbette bu talebe olumlu bakacağımızı ifade ettik" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AK Partiden Konya Büyükşehir Belediyesini talep etmedik"

Yeniden Refah Partisi'nin AK Partiden Konya Büyükşehir Belediyesini istediği yönünde çıkan haberlere ilişkin konuşan Kılıç, "AK Partiden Konya Büyükşehir Belediyesini talep etmedik. Bizden duymadıklarınıza lütfen inanmayın" ifadelerini kullandı.

"AK Parti ile Yeniden Refah Partisi heyetleri arasındaki görüşmeler kesildi"

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmelerine değinen Kılıç, "AK Parti ile Yeniden Refah Partisi heyetleri arasındaki görüşmeler kesildi. En son geçen hafta Pazartesi günü olacak görüşmeyi tehir etmek istediklerini bildirmişlerdi. Onun dışında herhangi bir randevulaşma söz konusu olmadı" diye konuştu. AK Parti ile ittifak görüşmeleri için herhangi bir talep ya da girişimlerinin olmadığını aktaran Kılıç, "AK Parti'den görüşmelere yeniden başlamak ya da bir liderler zirvesi yönünde bir talep gelirse elbette bu talebe olumlu bakacağımızı ifade ettik" dedi.

"AK Parti ile yaptığımız 30 maddelik protokolün dışarısında değiliz"

Yeniden Refah Partisinin duruşundan taviz vermediğini anlatan Kılıç, "Biz duruşumuzu bir şeyler almak ya da koparmaya çalışmak şeklinde özetlenmesinden de rahatsızlık duyuyoruz. Yeniden Refah Partisi'nin duruşu, ilkeler temelinde bir duruştur. Cumhur İttifakı'na girerken AK Parti ile yaptığımız 30 maddelik protokolün dışarısında değiliz" dedi.

"10 Şubat'ta büyükşehirlerde adaylarımızı açıklayacağız"

Yeniden Refah Partisi'nin büyükşehirlerde adaylarını açıklayacağı tarihlere işaret eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "10 şubat tarihi ile Yeniden Refah Partisi Ankara ve bütün büyükşehirlerde belirlediğimiz başkan adaylarını ilan edecek. Aynı toplantıda 31 Mart 2024 yerel seçim beyannamemizi de kamuoyuyla paylaşacağız. Kapı bir yere açık ama tarih de belli ve seçimler yaklaşıyor" açıklamasında bulundu.

Suat Kılıç: Yeniden Refah Partisi\'nin duruşu, ilkeler temelinde bir duruştur
Kaynak: İHA
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