Rusya lideri Putin'i eleştiren Rus milyarder ve bilim insanı arkadaşların cansız bedenleri bulundu

24 Şubat tarihinde başlayan Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken savaşta sivillerin ölmesini "Bir kız çocuğu enkazdan çıkarıldı. Babası ölmüş görünüyor. Annesi, vinçle çıkarılmaya çalışılıyor, bir levhanın altında kaldı. Doğruyu söylemek gerekirse, buna terörden başka bir şey demek oldukça zor" diyen Pavel Antov, Hindistan'da kaldığı bir otelde ölü bulundu.

"CAMDAN DÜŞTÜ"

Antov'un ölmesi ülke çapında gündem olurken Rusya'nın Kolkata Başkonsolosu Alexei Idamkin, Antov'un kaldığı otelin camından düştüğünü açıkladı.

YAKIN ARKADAŞI DA AYNI OTELDE ÖLDÜ

Öte yandan geçtiğimiz hafta Antov'un 61 yaşındaki yakın arkadaşı Vladimir Budanov da aynı otelde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

SAVAŞTA SON DURUM

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar toplam 100 bin 400 Rus askerin öldüğü, son 24 saatte de Rus ordusundan 660 askerin etkisiz hale getirildiği savunuldu. Açıklamada, Rus ordusuna ait 283 uçak, 267 helikopter, 3 bin 3 tank, 5 bin 981 zırhlı araç, bin 978 top, 413 roketatar ve 212 hava savunma sisteminin Ukrayna tarafından imha edildiği belirtildi.

RUSYA: 5 BİN RUS ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Rus ordusuna ait 4 bin 615 araç, 16 gemi ve hafif sürat teknesi ile bin 693 insansız hava aracının imha edildiği aktarılan açıklamada, Rus ordusunun fırlattığı 653 seyir füzesinin de Ukrayna savunma güçlerince düşürüldüğü kaydedildi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 21 Eylül'de Ukrayna'daki savaşta 5 bin 937 Rus askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.