Süleyman Soylu metroda ırkçı ve ağır küfürlü saldırıya maruz kalan siyahi aileyi ziyaret etti: Onların öfkesi size değil bize - Son Dakika
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Süleyman Soylu metroda ırkçı ve ağır küfürlü saldırıya maruz kalan siyahi aileyi ziyaret etti: Onların öfkesi size değil bize

11.07.2022 14:17

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul metrosunda bir şahıs tarafından küfürlere ve ırkçı saldırıya maruz kalan Senegalli aileyi evinde ziyaret etti. Yaşananlardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Soylu, "Böyle bir davranışı kabul etmiyoruz. Onların öfkesi size değil, bize." sözlerini kaydetti. Davut ve ailesine geçmiş olsun dileğini ileten Soylu, küçük kızları kızları Rukiye ve Fatma'ya hediyeler verdi.

Yenikapı- Hacıosman metro hattında yolculuk eden bir kişi, yanında oturan siyahi erkeğe küfürler yağdırdı. Hem Türkçe hem de İngilizce küfürler eden kişi, " Afrika'ya dönün, gidin buradan" diye bağırdı. Siyahi erkeğin yanında eşi ve küçük çocukları olmasına aldırış etmeyen şahıs, metrodaki diğer yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrasında polis ekiplere harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme", "ayrımcılık" ve "tehdit" suçları ile ilgili Fatih ilçesinde çalışma başlattı. Yapılan incelemede şüphelinin O.O.K. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul metrosunda ırkçı saldırıya uğrayan Senegalli aileyi ziyaret etti

SOYLU "GEÇMİŞ OLSUN" DİLEKLERİNİ İLETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaşananların ardından Senegalli aileyi evinde ziyaret etti. Senegal asıllı Davut ve ailesine geçmiş olsun dileğini ileten Soylu, küçük kızları Rukiye ve Fatma'ya hediyeler verdi.

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul metrosunda ırkçı saldırıya uğrayan Senegalli aileyi ziyaret etti

"BÖYLE BİR DAVRANIŞI KABUL ETMİYORUZ"

İkamet izniyle 11 yıldır Türkiye'de bulunan Müslüman aileye yönelik davranıştan büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Soylu, "Böyle bir davranışı kabul etmiyoruz. Onların öfkesi size değil, bize." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Hacıosman, Afrika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Süleyman Soylu metroda ırkçı ve ağır küfürlü saldırıya maruz kalan siyahi aileyi ziyaret etti: Onların öfkesi size değil bize - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süleyman Soylu metroda ırkçı ve ağır küfürlü saldırıya maruz kalan siyahi aileyi ziyaret etti: Onların öfkesi size değil bize - Son Dakika
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