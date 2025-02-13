Suriye'nin İstikrarı İçin Yeniden İmar Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Suriye'nin İstikrarı İçin Yeniden İmar Çağrısı

Suriye\'nin İstikrarı İçin Yeniden İmar Çağrısı

Fransa'daki konferansta Nuh Yılmaz, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını vurguladı.

13.02.2025 22:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da düzenlenen "Suriye" konulu konferansta konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Suriye'nin istikrarının sürdürülebilir kılınması için yeniden imar çalışmalarının başlatılması gerektiğini belirterek, Suriye'ye uygulanan yaptırımların önkoşulsuz bir şekilde kaldırılmasının önemine işaret etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Suriye konulu konferansa katıldı. Yılmaz yaptığı konuşmada, Suriye'deki yönetimle angajmanın ve yönetime desteğin ülkenin istikrarı açısından taşıdığı önemin altını çizerek, Suriye'nin istikrarının ülke, bölge ve ötesi için elzem olduğunu vurguladı.

Suriye'nin istikrar ve güvenliğe kavuşmasının önündeki sınamaların Suriye'nin kararlılığı ve uluslararası toplumun desteğiyle aşılabileceğini kaydeden Yılmaz, Suriye'nin kapsayıcı bir geçiş sürecinin tesisinde atmakta olduğu adımların memnuniyetle karşılandığını, bu süreçte BM'nin ve Suriyeli uzmanların desteğinin sağlanmış olmasının da önem taşıdığını dile getirdi.

Bölücü terör örgütü başta olmak üzere, Suriye'nin karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çeken Yılmaz, Suriye'nin terör unsurlarından tamamen arındırılması konusunda Türkiye'nin kararlılığını vurguladı. Yılmaz, Suriye'nin kuzeydoğusundaki doğal kaynakların Suriye halkının çıkarları doğrultusunda kullanılmasını teminen Suriye'deki yönetimin kontrolüne geçmesi gerektiğine işaret etti.

Suriye'nin istikrarının sürdürülebilir kılınması için yeniden imar çalışmalarının başlatılması gerektiğini belirten Yılmaz, Suriye'ye uygulanan yaptırımların önkoşulsuz bir şekilde kaldırılmasının önemine işaret etti.

Yılmaz, birçok paydaş ülke ve uluslararası kuruluş temsilcisinin bir araya geldiği konferans marjında ikili görüşmeler de yaptı. Yılmaz, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Hisashi Matsumoto, Katar Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Dr. Muhammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler ve Güvenlik Genel Direktörü Frederic Mondoloni, Fransa'nın Suriye Özel Temsilcisi Jean-François Guillaume, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ve Arap Ligi Genel Sekreter Yardımcısı Hossam Zaki ile görüştü.

Macron'dan DEAŞ'la ortak mücadele çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ise Suriye'deki yeni yönetime terör örgütü DEAŞ'la ortak mücadele çağrısında bulunarak, Fransa'nın, Suriye'nin güvenliği için ortak hareket etmeye hazır olduğunu belirtti.

DEAŞ'a karşı mücadelenin öncelik olduğunu belirten Macron, Suriye yönetiminin iş birliği teklifini olumlu karşılayacağını ifade ederek, "Sadece sizden terörist gruplarla mücadele etmenizi istemiyoruz. Yanınızda olmaya ve daha fazlasını yapmaya hazırız" dedi.

Macron, Fransa'nın, Suriye'nin egemenliğine saygı çerçevesinde ortak operasyonlara açık olduğunu vurguladı.

AB yaptırımlar için çalışma başlattı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'deki bazı sektörlere yönelik yaptırımların hızla kaldırılması için çalışma başlattığını duyurdu. Suudi Arabistan ve Türkiye gibi bölgesel aktörlerin yanı sıra Batılı ülkelerin de katıldığı konferansta Fransa, Suriye'nin yeniden inşasına katkı sağlamak için 50 milyon euro insani yardım taahhüdünde bulundu. - PARİS

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Emmanuel Macron, İnsan Hakları, Nuh Yılmaz, Konferans, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Suriye, Fransa, Dünya, paris, Son Dakika

Son Dakika Politika Suriye'nin İstikrarı İçin Yeniden İmar Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:17 Acil müdahale esnasında fiyat pazarlığı yapan hastanenin biriminin faaliyetleri durduruldu Acil müdahale esnasında fiyat pazarlığı yapan hastanenin biriminin faaliyetleri durduruldu
22:16 Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor’un cezası belli oldu Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu
21:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30’dan fazla yaralı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30'dan fazla yaralı
21:41 PKK elebaşı Öcalan’dan Cemil Bayık’a mektup PKK elebaşı Öcalan'dan Cemil Bayık'a mektup
09:18 İlyas Yalçıntaş’a ’hakaret’ suçundan para cezası İlyas Yalçıntaş'a 'hakaret' suçundan para cezası
09:07 Bütün ülke Halil Umut Meler’i konuşuyor Bütün ülke Halil Umut Meler'i konuşuyor
09:06 Selçuk Özdağ’dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı 2019’da bakın ne demiş Selçuk Özdağ'dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı! 2019'da bakın ne demiş
09:03 Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı
09:01 Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı
08:53 Kızılcık Şerbeti’nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular
08:49 ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü
08:32 Sinem Kobal’dan ’Aile Albümü’ paylaşımı Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 00:07:01. #1.12#
SON DAKİKA: Suriye'nin İstikrarı İçin Yeniden İmar Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.