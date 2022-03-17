Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi konusu meclise yansıdı! Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt - Son Dakika
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Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi konusu meclise yansıdı! Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

17.03.2022 19:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriyeli mültecilerle ilgili "Muhalefet, seçimi kazanırsak ülkedeki mültecileri göndereceğiz diyor. Biz göndermeyeceğiz" sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ilk defa böyle bir şey söylüyor. Ben bunun altında seçim hesabı olabileceğinden kuşkulanıyorum" ifadesiyle yanıt verdi.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye yerleşen ve savaşın üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen ülkelerine dönmeyen Suriyelilerle ilgili tartışmalar siyasetin en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Muhalefet partilerinin sık sık "Suriyelileri göndereceğiz" vaatlerinin ardından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet, seçimi kazanırsak ülkedeki mültecileri göndereceğiz diyor. Biz göndermeyeceğiz" dedi.

"SEÇİM HESABI OLABİLECEĞİNDEN KUŞKULANIYORUM"

Bu sözler sonrası gözlerin çevrildiği CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken bir yanıt geldi. Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan CHP lideri, Erdoğan'ın sözlerinin kendisini kuşkulandırdığını belirterek, "Erdoğan ilk defa böyle bir şey söylüyor. Ben bunun altında seçim hesabı olabileceğinden kuşkulanıyorum" diye konuştu.

"ÜÇ NEDENDEN DOLAYI YANLIŞ OLUR"

Mültecilerin neden gönderilmesi gerektiğini bir kez daha yineleyen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan iktidarda kalırsa kendi ifadesiyle mültecileri, doğru deyişle sığınmacıları ülkelerine göndermeyeceğini söyledi. Bizce bu üç nedenden dolayı yanlış olur. 1- Sığınmacılar toplumda yozlaşmaya yol açıyor, 2- Sığınmacıların emeği acımasızca sömürülüyor, 3- Suriye ile hiç barışmak istemediği anlaşılıyor" dedi.

"GÜVEN İÇİNDE EVLERİNE DÖNMELERİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Suriyelilerin güven içinde evlerine dönmesi için çalışacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Biz barışacağız. Suriye'de çözümle birlikte barışacak, sığınmacıların güven içinde hayatlarını sürdüreceği koşulları sağlayacak ve onları güven içinde evlerine dönmelerine olanak sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"REFERANDUMA GİDELİM, HALKA SORALIM"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının devamı ise şu şekilde: *Erdoğan ilk defa böyle bir şey söylüyor. Ben bunun altında seçim hesabı olabileceğinden kuşkulanıyorum. Sormak gerekiyor: Sen sığınmacılara vatandaşlık verip, onlara oy kullandırarak koltuğunu mu korumak istiyorsun? Kendi vatandaşlarından değil, Suriyelilerden, Afganlardan medet umarak koltuğunu korumaya çalışan bir anlayış Türkiye'yi yönetemez. Sığınmacılara vatandaşlık vermek istiyorsan gidelim referanduma, halka soralım. Bakalım halk istiyor mu sığınmacılara vatandaşlık verilmesini?"

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SON DAKİKA: Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi konusu meclise yansıdı! Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt - Son Dakika
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