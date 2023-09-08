İnce, Akşener ziyaretinin asıl sebebini anlattı: Bizi linç edenleri konuştuk - Son Dakika

İnce, Akşener ziyaretinin asıl sebebini anlattı: Bizi linç edenleri konuştuk

Son Güncelleme: 08.09.2023 08:18

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İki liderin basına kapalı toplantısı, 1 saat sürdü. Görüşme sonrası açıklama yapılmazken İnce akşam katıldığı programda, ''Sayın Akşener'le ortak bir yanımız var, önce onu linç ettiler sonra beni linç ettiler. Linç edenler de aynı kişiler. Bunları konuştuk, 'Tekrar görüşürüz' dedik. Olay bundan ibaret.'' dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Akşam bir programa katılan İnce'ye İYİ Parti ile ittifak kurup kurmayacakları soruldu. İnce ise "Sayın Akşener'le ortak bir yanımız var, önce onu linç ettiler sonra beni linç ettiler. Linç edenler de aynı kişiler. Bunları konuştuk, 'Tekrar görüşürüz' dedik. Olay bundan ibaret." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE BİR ARAYA GELDİLER

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. İnce'yi İYİ Parti Genel Merkezi önünde Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu karşıladı. İki liderin basına kapalı toplantısı, 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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"GELİN İTTİFAK KURALIM" DEMİŞTİ

Muharrem İnce, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında muhalefet partilerine ittifak kurulması çağrısı yapmıştı. İnce, şunları söylemişti: "Gelin ittifak kuralım. Bir genel başkanın herkese milletvekilliği dağıttığı değil, üyelerin söz sahibi olduğu bir ittifak kuralım. Tüzükle yapalım bunu. Bunu yaparsak 400 bin dolara vatandaşlık sattırmayız. Otoriterleşen tek adam rejminden kurtulmanın yolu önce partilerde demokrasidir. CHP, İYİ Parti, Millet İttifakı ve dışarıda kalanlara, Zafer Partisi'ne sesleniyorum. Gelin üyelerin söz sahibi olduğu, genel başkanların diktatör olmadığı bir ittifak kuralım. Gelin Türkiye'nin önünü açalım."

"ÖNCE ONU SONRA BENİ LİNÇ ETTİLER"

Dün akşam canlı yayına katılan İnce'ye ittifak ihtimali soruldu. İnce de bu konu hakkında, "Sayın Meral Akşener'le ortak bir yanımız var, önce onu linç ettiler sonra beni linç ettiler. Linç edenler de aynı kişiler. Bunları konuştuk, 'Tekrar görüşürüz' dedik. Olay bundan ibaret. İş birliği konuşması olmadı ama kaygılarımı ilettim. 2019'da İmamoğlu'nun şansı bugünle kıyasladığımızda daha fazlaydı. Halbuki şimdi fazla olması lazımdı ama bence 2019'da şansı daha fazlaydı. Amacım burada bir eleştiri yapmak değil." dedi.

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Son Dakika Politika İnce, Akşener ziyaretinin asıl sebebini anlattı: Bizi linç edenleri konuştuk - Son Dakika


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