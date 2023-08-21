Suudi sınır muhafızları Yemen\'den geçmek isteyen yüzlerce mülteciyi öldürdü

Suudi sınır muhafızları, İnsan Hakları İzleme örgütünün yeni bir raporuna göre, Yemen sınırında ülkeye geçmek isteyen yüzlerce mülteciyi toplu şekilde ateş ederek öldürdü.

Rapor, savaşın etkilediği Yemen'i geçerek Suudi Arabistan'a ulaşmak isteyen birçok Etiyopyalının da aralarında bulunduğu yüzlerce kişinin silahla vurulduğunu belirtiyor.

Göçmenler, uzuvlarının ateşli silahlarla kesildiğini ve cesetlerin yol üzerinde bırakıldığını BBC'ye anlattı.

Suudi Arabistan daha önce sistematik öldürme iddialarını reddetmişti.

İnsan Hakları İzleme (HRW) adlı rapor, "Yağmur Gibi Üzerimize Ateş Açtılar" başlığını taşıyor ve Suudi polisinin ve askerlerinin Yemen'in engebeli kuzey sınırında göçmenlere ateş açtığı ve bazen patlayıcı silahlarla hedef alındığına dair göçmenlerden gelen grafik tanıklıkları içeriyor.

BBC tarafından ayrı ayrı aranan göçmenler, Etiyopyalıların büyük gruplar halinde, birçoğu kadın ve çocuk olan, petrol zengini krallığında iş arama amacıyla sınırı geçmeye çalışırken gece korkunç geçişlerden bahsetti.

21 yaşındaki Mustafa Soufia Mohammed, "Ateş etmek devam etti," dedi BBC'ye.

Geçen yıl Temmuz ayında sınırdan sızmaya çalışırken ateş altında kalan 45 göçmenden bazıları öldüğünü söyledi.

"Vurulduğumu bile fark etmedim," dedi, "ama kalkıp yürümeye çalıştığımda, bacağımın bir kısmı benimle değildi."

Bu, tehlike, açlık ve Yemenli ve Etiyopyalı kaçakçıların şiddetiyle dolu üç aylık bir yolculuğun acımasız, kaotik sonuydu.

Birkaç saat sonra çekilen bir videoda sol ayağının neredeyse tamamen kesildiği görülüyor. Mustafa'nın bacağı dizin altından kesildi ve şimdi Etiyopya'daki ebeveynleriyle birlikte, koltuk değneği ve uymayan protez bir uzvun üzerinde yürüyor.

"Suudi Arabistan'a, ailemin hayatını iyileştirmek istediğim için gittim," dedi iki çocuk babası, "ama umduğum gerçekleşmedi. Şimdi ebeveynlerim her şeyi benim için yapıyor."

Kimliğini korumak için Ibsaa olarak adlandırdığımız başka bir Etiyopyalı göçmen, Suudi askeri üniformaları giyen kişilerin sınırda ateş açtığını söyledi.

"Bizi dövdüler, bazılarını öldürdüler ve hayatta kalanları hastaneye götürdüler. Öldürülenlerin cesetleri yerde dağılmış halde bırakıldı," dedi BBC'ye.

"Uyluğumun yakınından, kasığımın yanına doğru vuruldum ve bacaklarım şimdi felç oldu. Hatta yürüyemiyorum. Öleceğimi düşündüm."

'Bir katliam alanı'

Bazı hayatta kalanlar derin travmanın izlerini taşıyor.

Yemen'in başkenti Zahra, yaşadıklarını anlatmaktan hemen hemen kaçınıyor.

18 yaşında olduğunu iddia ediyor, ama daha genç görünüyor. Kimliğini korumak için gerçek adını kullanmıyoruz.

Zaten yaklaşık 2,500 dolar (1,950 sterlin) tutarında fidyeler ve rüşvetler ödemiş olan yolculuğu, sınırdaki kurşun yağmurunda sona erdi.

Bir mermi elinin tüm parmaklarını aldı. Yaralanması hakkında sorulduğunda başını çeviriyor ve cevap veremiyor.

Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Göç Örgütü'ne göre, yılda 200,000'den fazla insan tehlikeli bir yolculuğa girişiyor. Afrika Boynuzu'ndan Yemen'e deniz yoluyla geçip ardından Suudi Arabistan'a yolculuk ediyorlar.