Süveyda'da Yeni Çatışmalar - Son Dakika
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Politika

Süveyda'da Yeni Çatışmalar

18.07.2025 10:59
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Süveyda'da Dürzi ve Bedevi gruplar arasında çatışmalar yeniden başladı, ölü sayısı 594'e ulaştı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, hükümet güçlerinin bir kez daha Dürziler ile Bedeviler arasında çatışmaların yeniden başladığı Süveyda'ya konuşlanacağı duyuruldu.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da akşam saatlerinde Dürzi grupların Bedevilere saldırı gerçekleştirmesiyle iki taraf arasında yeniden başlayan çatışmalar sürüyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden yapılan açıklamada, Süveyda'da Dürzi ve Bedevi silahlı gruplar arasında geçtiğimiz pazar günü başlayan çatışmalarda ölü sayısının 594'e yükseldiği belirtildi. Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, Suriye güvenlik güçlerinin çatışmaları bastırmak için Süveyda'ya yeniden konuşlanmaya hazırlandığını duyurdu.

"Dürziler ateşkesi ihlal etti"

Suriye Devlet Başkanlığından gece saatlerinde yapılan açıklamada ise Süveyda'daki Dürzi silahlı gruplar, ateşkesi ihlal etmekle suçlandı. Açıklamada, Dürzilerin "doğrudan barışı tehdit eden, kaosa ve güvenlik çöküşüne yol açan suçlar" da dahil olmak üzere sivillere karşı "korkunç şiddet" uygulayarak anlaşmayı ihlal ettiği belirtildi. Ayrıca İsrail'in Suriye'nin içişlerine açık müdahalesinin devam etmesinin, yalnızca daha fazla kaos ve yıkıma yol açacağı, bölgesel durumu daha da karmaşık hale getireceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Süveyda'da yeniden başlayan çatışma

Suriye'deki Bedevi silahlı gruplar, hükümet güçlerinin Süveyda ilinden çekilmesi ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara'nın yüzlerce kişinin ölümüne yol açan son şiddet olaylarının önüne geçme çabalarına rağmen dün akşam Dürzilere karşı yeni bir saldırı başlattıklarını belirtmişti. Bedevi bir komutan, Süveyda'daki ateşkesin sadece hükümet güçlerini kapsadığını, kendilerini kapsamadığını belirterek son günlerde Dürziler tarafından alıkonulan Bedevileri serbest bırakmayı hedeflediklerini belirtti. İsrail ordusu da dün akşam Süveyda'ya hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Ne olmuştu?

Süveyda kentindeki çatışmalar, geçtiğimiz Pazar günü bölgedeki Dürzilerin, Bedevi Arap aşiretlerine ait araçlara el koymasıyla başlamıştı. İki taraf karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoymuş, silahlı çatışmalar çıkmıştı. İsrail ordusu ise pazartesi ve salı günü silahlı çatışmaları sona erdirmek amacıyla Süveyda'ya giden Suriye hükümet güçlerini hedef almıştı. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra 15 Temmuz Salı günü Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda şehrinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. Kasra, kentteki tarama operasyonunun ardından Süveyda'nın kontrolünün İçişleri Bakanlığı'na bağlı polis güçlerine devredileceğini vurgulamıştı. Ancak çarşamba günü ateşkes bozulmuş, hükümet güçleri ile Dürzi gruplar arasında çatışmalar yeniden başlamıştı. Çatışmaların yeninden başlaması ile İsrail, Dürzi halkın güvenliğini bahane ederek başkent Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'nın bulunduğu bölge ile Genelkurmay Başkanlığına ve Dera kentine hava saldırıları düzenlemişti. Türkiye'nin de girişimiyle çarşamba günü Suriye hükümeti ile Dürzi gruplar arasında ateşkes sağlanmış, Suriye ordusuna bağlı birlikler Süveyda'dan çekilmişti. - SÜVEYDA

Kaynak: İHA

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