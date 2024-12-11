Take Off İstanbul Zirvesi Başladı

Politika

Girişim dünyasının en prestijli buluşma noktası Take Off İstanbul ziyaretçilerine kapılarını açtı. Açılışta basın açıklaması yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "Hedefimiz 2030 yılına geldiğimizde Türkiye'den 100 bin teknoloji girişiminin doğmuş olması ve unicorn statüsüne erişmesi. Türkiye'de teknoloji girişimciliğini kalkınma modelimizin ayrılmaz bir parçası, yeni dönemde başarı hikayesinin öncü alanı olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Girişim dünyasının en prestijli buluşma noktası Take Off İstanbul, ziyaretçilerine kapılarını açtı. Açılışa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül katıldı. Bakan Kacır, öncelikle fuar merkezindeki standları gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren Kacır, çıkışta da basın açıklaması yaptı. Zirve, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğü, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde düzenleniyor. 2018 yılından bu yana uluslararası yatırımcıları, küresel teknoloji liderlerini ve dünyanın dört bir yanından başarılı girişimleri İstanbul'da buluşturuyor.

Zirvenin açılışından sonra basın açıklaması yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "Sadece Türkiye'nin değil bu bölgenin en büyük teknoloji girişimciliğine İstanbul'da ev sahipliği yapıyoruz. Bakanlığımızın Türkiye Teknoloji Vakfı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile 60 paydaş kurumumuzla birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 23 ülkeden 250 teknoji girişicinin katılımı, dünyanın dört bir yanından 100'den fazla teknoloji yatırımcısının girişim sermayesi fon yöneticisinin iştiraki ile icra ediyoruz. Hedefimiz Türkiye'yi teknoloji girişimciliğinde küresel bir merkez haline getirmek. Türkiye 104 Teknopark'ta 11'den fazla teknoloji girişimiyle, bin 600'den fazla ARGE ve tasarım merkeziyle, 300 bine yakın ARGE insan kaynağı ile, yılda 16 milyar doların üzerinde araştırma geliştirme harcamasıyla inovasyon alanında muazzam bir hızla milli teknoloji hamlesi yolculuğuna devam ediyor. Take Off Teknoloji Girişimciliği Zirvesi'de hem İstanbul'umuzun hem de Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğuna değer katıyor. Burada yenilikçi iş fikirlerini nasıl büyüttüklerini müşahede ediyoruz. Türkiye'de teknoloji alanında yapılan girişimlerde paralel olarak büyüyor. 2010-2019 arasındaki dönemde yılda 66 milyon dolar teknoloji girişimlerine yatırım yapılıyorken, son 5 yılda bu ortalamayı 1 milyar doların üzerine yükselttik. Hedefimiz 2030 yılına geldiğimizde Türkiye'den 100 bin teknoloji girişiminin doğmuş olması ve unicorn statüsüne erişmesi. Türkiye'de teknoloji girişimciliğini kalkınma modelimizin ayrılmaz bir parçası, yeni dönemde başarı hikayesinin öncü alanı olarak değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL