İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Partilileri, Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nin Tanıtım Tabelalarına Zarar Verdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut proje ve çalışmalarını içeren Gaziakdemir-Sıcaksu Kentsel Dönüşüm parapetlerinde bulunan tanıtım tabelalarına İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Türkoğlu ve beraberindeki partililer tarafından sprey boya ile zarar verildi. Konuyla ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi yazılı bir açıklama yayımladı.
Yerel seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden aday gösterilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın 6 yıllık süreçte Bursa'da hayata geçirdiği hizmetleri ve projelerini içeren tanıtım tabelalarına İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Türkoğlu ve beraberindeki partililer tarafından 17 Mart 2024 Pazar günü sprey boya ile karalayarak provake edici sözler yazıldı. Gaziakdemir-Sıcaksu Kentsel Dönüşüm alanında bulunan, siyasi parti adı ve logosu bulunmayan, adaylıkla ilgili ifadelerin de yer almadığı tanıtım tabelalarının önünde basın açıklaması gerçekleştiren İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Türkoğlu ve beraberindeki partililer, tanıtım tabelalarının afişlerini yırtarken üzerlerine de "Kanunsuz, yasak ve kanma" gibi sözler yazdı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Şikayete konu afiş ve ilanlar, Belediye Başkanımızın mevcut faaliyet ve hizmet duyurularına ilişkin olup bunlarda hiçbir şekilde siyasi parti adı, logosu ve 'belediye başkan adayı' ifadesi yer almamaktadır. Bu ilanlar belediye başkanının halka hesap verme sorumluluğunun bir gereği olarak bizatihi mevzuat gereği yapılan kamusal tanıtımlardır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Hemşehri Hukuku" başlıklı 13. maddesine göre: "Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır." Konu olan tanıtım tabelaları, mevcut hizmet ve projeleri içeren, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin halka hesap verme sorumluluğunun bir gereği olarak yapılan kamusal tanıtımlardır ve her dönemde yapılagelmektedir. Yerel seçimlere kısa bir zaman kala gerek ilimizde gerekse ülkemiz genelinde benzer şekilde belediye faaliyetleri kamusal alanlarda halka duyurulmaktadır. Söz konusu reklam tabelalarına ilişkin şikayet ile ilgili Osmangazi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan 12.03.2024 tarih ve 2024/33 sayılı karar ile "298 sayılı Kanun'da belirtilen yerler dışında siyasi ilan, tanıtım ve reklam içeren afiş, poster vb. asılmasının, yapıştırılmasının yasak olduğu" gerekçesi ile Sıcaksu Bölgesinde ve Akpınar Mahallesinde devam eden kentsel dönüşüm alanındaki belediyemize ait tanıtım ilanlarının kaldırılmasına karar verilmişti. Ancak söz konusu karara karşı itiraz yoluna başvurulmuş olup, hukuki süreç devam etmektedir. Henüz ortada kesinleşmiş bir karar yoktur. Bizzat şikayetçi İYİ Parti adaylarına ve diğer parti ve adaylara ait pek çok afiş, ilan ve pankartın 298 sayılı Kanun'da belirtilen yerlerin dışında pek çok noktada bulunduğu malumdur. Bu durumda yapılan şikayet açıkça hakkın kötüye kullanılmasıdır. Hukukun evrensel ilkelerinden olan bu kural Türk Medeni Kanunu'nun 2.maddesinde: "Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz" şeklinde düzenlenmiştir. Hukuk düzeninin, kendi yaptığını şikayet ederek dürüst davranmayanın bu hakkını korumaması gerektiğine inanıyoruz. Halkın hizmet ve faaliyetlerden bilgi edinmesini engelleyici provakatif eylemlerde bulunan İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Türkoğlu ve beraberindekileri kınıyor, mevcut sürecin yakın takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz" ifadelerine yer verildi. - BURSA
Son Dakika › Politika › İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Partilileri, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Tanıtım Tabelalarına Zarar Verdi - Son Dakika
Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ömer Abdullah Ayhan ve İYİ Parti adayı Selçuk Kılıçaslan, seçim çalışmaları kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Ayhan, Sakarya'yı depreme ve afetlere karşı dayanıklı hale getirmek için profesyonel arama kurtarma ekibi kuracaklarını ve son teknolojiyle donatılacaklarını belirtti. Kılıçaslan ise vatandaşlarla bir araya gelerek İYİ Belediyecilik anlayışını tanıttı ve destek istedi.
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