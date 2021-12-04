Tanju Özcan açıkladı! Meğer TÜİK Başkanı CHP'liler niye gelmiyor diye yakınmış! - Son Dakika

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) binasına alınmamasına ilişkin ilginç bir paylaşım yaptı.

Özcan, iki hafta önce TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'i Bolu'yla ilgili bir konu için ziyaret ettiğini söyledi.

"O ziyarette kendisi bana genel merkez yetkililerinin kendisini hiç ziyaret etmemesinden yakınmış hatta 'davet ederlerse genel merkeze gelirim' demişti" paylaşımını yapan Özcan, "Bu sözlerden sonra bugün Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan bu saygısızlığı kamuoyunun bilmesini istiyorum" ifadesini kullandı.