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Tanju Özcan açıkladı! Meğer TÜİK Başkanı CHP'liler niye gelmiyor diye yakınmış! - Son Dakika

Tanju Özcan açıkladı! Meğer TÜİK Başkanı CHP'liler niye gelmiyor diye yakınmış!

04.12.2021 09:14
Tanju Özcan açıkladı! Meğer TÜİK Başkanı CHP'liler niye gelmiyor diye yakınmış!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'le iki hafta önce görüştüğünü belirterek "Genel merkez yetkililerinin kendisini hiç ziyaret etmemesinden yakınmış hatta 'davet ederlerse genel merkeze gelirim' demişti" bilgisini verdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) binasına alınmamasına ilişkin ilginç bir paylaşım yaptı.

Tanju Özcan açıkladı! Meğer TÜİK Başkanı CHP'liler niye gelmiyor diye yakınmış!

Özcan, iki hafta önce TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'i Bolu'yla ilgili bir konu için ziyaret ettiğini söyledi.

"O ziyarette kendisi bana genel merkez yetkililerinin kendisini hiç ziyaret etmemesinden yakınmış hatta 'davet ederlerse genel merkeze gelirim' demişti" paylaşımını yapan Özcan, "Bu sözlerden sonra bugün Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan bu saygısızlığı kamuoyunun bilmesini istiyorum" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerinin açıklanması sonrası kendilerinden bilgi almak isteyen ana muhalefet partisine dün kapılarını açmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve denetleme yetkisine sahip milletvekilleri, TÜİK'in internet sitesinde özetle "Merkez teşkilatımıza gelebilirsiniz, her türlü bilgiyi alabilirsiniz" dendiğini belirtse de, devlet kurumuna giremedi.

Tanju Özcan açıkladı! Meğer TÜİK Başkanı CHP'liler niye gelmiyor diye yakınmış!

TÜİK, CHP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tanju Özcan açıkladı! Meğer TÜİK Başkanı CHP'liler niye gelmiyor diye yakınmış! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tanju Özcan açıkladı! Meğer TÜİK Başkanı CHP'liler niye gelmiyor diye yakınmış! - Son Dakika
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