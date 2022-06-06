Tanju Özcan cumhurbaşkanı adayı olmak için izin istedi - Son Dakika
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Tanju Özcan cumhurbaşkanı adayı olmak için izin istedi

06.06.2022 23:35

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak için izin istedi. Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik "Yüreğin yetiyorsa aday ol" çağrısını hatırlatarak "Sayın Genel Başkanım, sizden ses çıkmadı. Yol verin ben bu resti göreyim. Güvenin bana" dedi.

Göçmenlerle ilgili yaptığı çıkışlarla bilinen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleriyle gündeme geldi. 2023 seçimlerinde aday olma talebini Kılıçdaroğlu'na ileten Özcan, CHP lideri hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

"GÜVENİN BANA, YENERİM"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik "Yüreğin yetiyorsa aday ol" çağrısına CHP liderinden 1 haftadır yanıt gelmediğini belirtti. Özcan şu ifadeleri kullandı: "1 hafta önce size 'yüreğin yetiyorsa aday ol' demişti. Sayın Genel Başkanım, sizden ses çıkmadı. Siyaset iddia işidir. Yol verin ben bu resti göreyim. Hazırım inan olsun. Güvenin bana. Yenerim."

Tanju Özcan, 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olmak için Kılıçdaroğlu'ndan izin istedi

ERDOĞAN "ADAY OLACAK MISIN?" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği partisinin grup toplantısında CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 10 soru yöneltmişti. "Bu soruların yanıtlarını açık bir şekilde verirse kendisi ile ilgili tutumumuzu gözden geçireceğiz." diyen Erdoğan, "Yüreği yetip 2023'te cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?" sorusunu da Kılıçdaroğlu'na iletmişti.

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