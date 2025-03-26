Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hakkari'nin Çukurca İlçesini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hakkari'nin Çukurca İlçesini Ziyaret Etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hakkari\'nin Çukurca İlçesini Ziyaret Etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde tahin üretim tesisi, kadın kooperatifi ve tarihi taş evleri ziyaret etti, kadın futbol takımıyla ilgili tebriklerde bulundu.

26.03.2025 17:29  Güncelleme: 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hakkari'nin Çukurca ilçesini ziyaret etti.

Yüksekova ziyaretinin ardından Çukurca'ya geçen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ziyareti sırasında Hakkari Valisi Ali Çelik, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, AK Parti İl Başkanı Avukat Zeydin Kaya ve Çukurca Belediye Başkanı Nazi Demir eşlik etti.

İlk olarak Çukurca Taş Değirmeni Tahin Üretim Tesisi'ni ziyaret eden Bakan Yumaklı, burada tahin üretimi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından Bakan Yumaklı, Çukurca Kadın Kooperatifi'ni ziyaret ederek kadın üreticilerle bir araya geldi ve kooperatifin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Bakan Yumaklı, ziyaretinin bir diğer durağı olan Çukurca'daki restorasyonu yapılan tarihi taş evleri de inceledi. Yumaklı, Çukurca'nın yöresel dengbejlerini dinleyerek, bölgenin kültürel zenginliğine olan ilgisini gösterdi.

Bakan Yumaklı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nın 1. Lig'e yükselmesi nedeniyle takımı tebrik etti. Ayrıca Bakan Yumaklı, Çukurca'da Zap markası altında üretilen tahin ve diğer ürünlerin satışının artırılması için Ankara Atatürk Orman Çiftliği'nde bir yer ayarlanacağını ve üretim miktarının iki katına çıkarılması için gereken desteği sağlayacaklarını söyledi.

Bakan Yumaklı, ardından helikopterle Hakkari'deki programlar için ilçeden ayrıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Yerel Haberler, Politika, Çukurca, hakkari, Ekonomi, Futbol, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hakkari'nin Çukurca İlçesini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı

17:56 İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
16:25 Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
08:08 Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
08:05 Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
07:57 Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
07:54 Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 19:11:11. #7.12#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hakkari'nin Çukurca İlçesini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement