Tarım ve Orman Bakanı: Türkiye 2030'lu yıllarda su fakiri olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Tarım ve Orman Bakanı: Türkiye 2030'lu yıllarda su fakiri olabilir

Tarım ve Orman Bakanı: Türkiye 2030\'lu yıllarda su fakiri olabilir

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını belirterek, 2030'lu yıllarda su fakiri olabileceğimizi söyledi. Bakan Yumaklı, tarım sektörünün diğer sektörlere göre daha hızlı etkilendiğini ve su verimliliği konusunda çalışmaların önemli olduğunu vurguladı.

23.03.2024 16:18  Güncelleme: 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını belirterek, "Türkiye'de kişi başına bin 313 metreküplük su kapasitesi var. Hiçbir şeye dokunmayıp bu şekilde devam ederse 2,5 katrilyonluk su ile yatırımını olan bir ülkenin 2030'lu yıllarda su fakiri olması muhtemel. Bunu durduramayız ama yönetebiliriz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'da 'Sektör Paydaşları ile Toplantı'ya katıldı.

"Sahanın röntgenini çekiyoruz"

Burada konuşan Bakan Yumaklı, "Türkiye yüzyılı hedeflerimiz büyük. Türkiye yüzyılı vizyonu açıklandığı andan itibaren bizler de görevimizi icra etmek için sessiz devrimler olarak nitelenen konuları Türkiye'nin gündemine getirdik. Türkiye'nin dört bir tarafından üreticilerimiz ile bir araya gelerek üretimin yapıldığı alanları ve dinamikleri paylaşma imkanı buluyoruz. En yaygın taşra teşkilatı olan bir bakanlık olarak karşılıklı istişareler bizler açısından faydalı. Bu ziyaretlerimize devam ediyoruz. Sahanın röntgenini çekiyoruz. Bugün tarımın başkenti Adana'dayız. Tarımın her zaman için stratejik bir sektör olduğu herkes tarafından söylenir oldu. Elbette tarımsal üretimin sadece gıda arz güvenliği açısından değil sanayimizin de önemli bir ham madde kaynağı olması, ekonomimizin çarklarını çeviren önemli bir sektör olması herkes tarafından kabul edilmiş bir husus" ifadelerini kullandı.

"Tarım sektörü çok çabuk etkileniyor"

Tarım sektörünün birçok sektöre göre olumsuzluklardan daha çok etkilendiğini aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarım sektörünün içerisindeki dinamiklerin çokta göz ardı edilebildiğini görüyoruz. Son dönemlerde oradaki emek ve gayretin tarımsal üretimle alakalı dinamiklerin herkes tarafından bilinmesi önemli. Çünkü tarımsal üretimde sizlerin kontrol edebildikleri ve edemedikleri var. 2 sene önce herkes maske takıyordu. Çok hızlı unutuyoruz. Dolayısıyla iklim değişiklikleri, göç, farklı konjonktür konular, ülkeler arasındaki anlaşmalar bizi etkileyebilir. Tarım sektörünü diğer sektörlerden çok daha hızlı etkileme potansiyeli var" diye konuştu.

"Tarım altyapısını korumak gıda güvenliğini korumaktır"

Adana'nın tarım altyapısının son 22 yıldır çok güçlendiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, daha sonra şunları söyledi:

"Son 22 yıldır Adana'nın tarım altyapısı güçlendirilmiş vaziyette. Yaklaşık 85 milyar liralık bir yatırım yapıldı. Su alanında 42 milyar liralık bir yatırım ile tesis ve alan kazandırılmış durumda. Kırsal kalkınma desteklerimiz herkesin malumu. 398 milyon adet fidan toprakla buluşturulmuş. Adana'da toplam alanı 4,5 milyar dekar alan Çukurova ovası koruma altına alınmış durumda. Bütün bunları gıda arz güvenliğimiz olarak görüyoruz. 21 ürünün coğrafi işaret tescili var. Marka konusunun son derece önemli olduğunu, üretmenin ve bunları katma değerli satabilmek çok daha önemli. Bizler gerçekten devrim niteliğinde olan uygulamaları hayata geçirmek için çalışıyoruz. Tarım kanunu yapıldı ve kullanılmayan tarım arazilerinin yeniden ekonomiye kazandırılması, sözleşmeli üretim gibi konular artık yasal düzenleme ile birlikte farklı bir yönüyle hayatımıza girmiş oldu. Bunların arasında çok uzunca bir süredir tarım sayımında TÜİK ile beraber çalışmamız sürüyor. Türkiye gibi tarımsal üretimin çok çeşitli olduğu bir ülkede bunun altyapısını hazırlamadan yapılan uygulama doğru sonuç vermeyecektir. Bu hazırlık süreci olmazsa olmaz. Hayvancılık yol haritası açıklandı. Burada özellikle planlı üretim, gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık gibi hem bitkisel hem hayvansal hem de su üretiminde tek tek paylaşıyoruz. 5 ana unsur üzerinde tarımsal üretimin yol haritasını çizmiş durumdayız. Bunların da bu sektöre yatırım olarak dönmesi önemli."

"Su zengini bir ülke değiliz"

Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Geçen sene Emine Erdoğan'ın öncülüğünde su verimliliği seferberliğini başlatmıştık ancak 6 gün sonra deprem oldu. O nedenle ara verdik ve yılın son çeyreğinde çalışmalara tekrar başladık. Su verimliliği seferberliğini ortaya koyduk. Bunun sadece sosyal bir proje olduğu düşünülüyor ama bu hayati bir konudur. Akdeniz kuşağında en çok etkilenecek ülkeler arasında Türkiye'nin olması nedeniyle bütün faaliyetlerimizde suyu merkeze alıyoruz. Türkiye'de kişi başına bin 313 metreküplük su kapasitesi var. Hiçbir şeye dokunmayıp bu şekilde devam ederse 2,5 katrilyonluk su ile yatırımını olan bir ülkenin 2030'lu yıllarda su fakiri olması muhtemel. Bunu durduramayız ama yönetebiliriz. Bundan sonraki dönemde de sizlerde sıklıkla göreceksiniz. Suyun 77'sini kullanan tarım ve yüzde 13'ünü kullanan sanayi sektörü olmak üzere bütün herkes faaliyetlerini yeniden düşünmek durumunda. Üretim açısından son derece bilgi ve tecrübe seviyesi yüksek illerde çok daha kolay algılanabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Ayrıca Bakan Yumaklı, Adana'ya yapılacak yatırımlardan bahsetti.

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı devam etti. Toplantıya Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, milletvekilleri ve tarım sektörü temsilcileri ile çiftçiler katıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Türkiye, Tarım, Çevre, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı: Türkiye 2030'lu yıllarda su fakiri olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:00 Yeniden Refah Partisi’nin seçime 1 hafta kala Şanlıurfa’da düzenlediği mitinge dev katılım Yeniden Refah Partisi'nin seçime 1 hafta kala Şanlıurfa'da düzenlediği mitinge dev katılım
15:38 Rusya lideri Putin’den ilk açıklama: Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız Rusya lideri Putin'den ilk açıklama: Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız
15:06 Moskova’yı kana bulayan saldırganın ilk sözleri: 5 bin 400 dolar para aldım Moskova'yı kana bulayan saldırganın ilk sözleri: 5 bin 400 dolar para aldım
09:45 Moskova’daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 150’ye yükseldi İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 150'ye yükseldi! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar
17:14 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’de tüm eski başkanlar bir araya gelecek Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'de tüm eski başkanlar bir araya gelecek
17:00 Cezaevi izniyle gelen şahıs ablasını bıçakla rehin aldı Cezaevi izniyle gelen şahıs ablasını bıçakla rehin aldı
16:17 Oyuncu Blake Lively, fotoğrafından oynama yaptığı için eleştirdiği Kate Middleton’dan özür diledi Oyuncu Blake Lively, fotoğrafından oynama yaptığı için eleştirdiği Kate Middleton'dan özür diledi
15:56 Esra Ezmeci, Bağcılar’daki sucu skandalına öfke kustu: Hadım edilsin Esra Ezmeci, Bağcılar'daki sucu skandalına öfke kustu: Hadım edilsin
15:22 Can Uzun, Bundesliga 2’nin en değerlisi oldu Can Uzun, Bundesliga 2'nin en değerlisi oldu
14:39 Ankara mitingine kaç kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan sayı verdi, alandakiler coştu Ankara mitingine kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sayı verdi, alandakiler coştu
13:51 Halis Serbest, Bergen filmine açtığı tazminat davasını kaybetti Halis Serbest, Bergen filmine açtığı tazminat davasını kaybetti
13:18 AK Partili Akbaşoğlu, dört gözle ek zam bekleyen emeklilere tarih verdi AK Partili Akbaşoğlu, dört gözle ek zam bekleyen emeklilere tarih verdi
12:57 Kimse bunu beklemiyordu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ali Koç sözleri Kimse bunu beklemiyordu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç sözleri
12:45 Yer: Esenyurt Kocasını okey masasında başka bir kadınla görünce çıldırdı Yer: Esenyurt! Kocasını okey masasında başka bir kadınla görünce çıldırdı
12:16 Minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı Minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2024 17:45:23. #1.13#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı: Türkiye 2030'lu yıllarda su fakiri olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement