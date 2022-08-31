Bakan Kirişci: "Avrupa'nın en güçlü balıkçılık filosuna sahip ülkelerinden biriyiz" - Son Dakika
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Bakan Kirişci: "Avrupa'nın en güçlü balıkçılık filosuna sahip ülkelerinden biriyiz"

31.08.2022 21:44
Bakan Kirişci: "Avrupa'nın en güçlü balıkçılık filosuna sahip ülkelerinden biriyiz"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Avrupa'nın en güçlü balıkçılık filosuna sahip ülkelerinden biriyiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Avrupa'nın en güçlü balıkçılık filosuna sahip ülkelerinden biriyiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, su ürünleri sektörüne ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında en çok üretim yapan ülke olduğunu bilgisini veren Kirişci, "Su ürünleri sektöründe 18 bin 476 adet balıkçı gemisi ile Avrupa'nın en güçlü balıkçılık filosuna sahip ülkelerinden biriyiz. Avrupa'nın en modern 281 adet su ürünleri işleme tesisine sahibiz" ifadelerini kullandı.

Su ürünleri sektöründe 250 bin vatandaşa istihdam sağladıklarını bildiren Kirişci, "Yetiştiricilik sektöründe 2 bin 223 tesisimiz var. Son 20 yılda balıkçılarımıza 10,2 milyar TL ÖTV indirimli yakıt desteği, yetiştiricilerimize 7,2 milyar TL, diğer desteklerle toplam 18,2 milyar TL ödeme yaptık. Sektöre 2002 yılından bugüne kadar 13,9 milyar TL, 2021'de ise 936 milyon TL sübvansiyonlu kredi sağladık. Geçen yıl su ürünleri ihracatımız 1,4 milyar doların üzerinde gerçekleşti. 2022 yılı ihracatımızın 1,5 milyar doları aşmasını bekliyoruz. 2023 yılında 2 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. 15 ayrı türden balığı su kaynaklarımıza bıraktık. Bu kadar farklı türle balıklandırma yapan en mahir ülkelerden biriyiz! Bu yıl sonuna kadar 84 milyon yavru balığı su kaynaklarımıza bırakmış olacağız. 2023 yılında 100 milyon adede çıkarmayı hedefliyoruz" paylaşımında bulundu.

Kirişci paylaşımının devamında, "Balıkçılarımıza külfet getirmek için değil, bilakis suyumuzu, denizimizi, balığımızı gelecek nesillere bırakmak için tedbir almak durumundayız. Uyguladığımız bu tedbirlerle 30 yıldır Marmara'dan çıkmayan uskumru geri geldi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde imzaladığımız balıkçılık anlaşmaları ile reislerimiz, Atlantik'ten Hint Okyanusu'na kadar uluslararası sularda avcılık yapmaktadır. Ekmeğini hırçın denizlerden çıkaran ve bu güzel nimeti bize getiren tüm balıkçılarımıza teşekkür ediyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolayına olsun. Yolunuz, bahtınız açık olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Togo Cumhuriyeti, Vahit Kirişci, Balıkçılık, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kirişci: 'Avrupa'nın en güçlü balıkçılık filosuna sahip ülkelerinden biriyiz' - Son Dakika

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