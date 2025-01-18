Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Adana İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Politika

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Başkaları için ayrışma sebebi olan koltukların, sandalyelerin, tekmelerin, yumrukların havada uçuştuğu kongreler bir tarafta, AK Parti'nin birlik, beraberlik, kardeşlik unsurunu öne çıkardığı bu nezih ortamlar bir tarafta. Her zaman için bu farkımız oldu." dedi.

Yumaklı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin başta tarım olmak üzere en etkili ve önemli bütün başlıklarında Adana'nın son derece önemli yeri olduğunu belirten Yumaklı, "Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, üretmenin kültürünü de unsurlarını da metodunu da bütün Türkiye'ye gösteren Adana'ya canıgönülden teşekkür ediyorum." dedi.

"Bugün, devletin vatandaşına gittiği bir dava var"

Yumaklı, kongrede, 22 senede Türkiye'nin nereden nereye geldiğini yeniden hatırlayacaklarını ifade etti.

Böylece hep birlikte gelinen noktayı göreceklerini anlatan Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bazen çok çabuk unutuyoruz ancak hatırlamak ve hatırlatmak lazım; biraz önce videoda gördünüz, bizim bugün 'Hadi canım o kadar mı olur?' dediğimiz her şey 23 yıl önce vardı ve bize reva görülüyordu. Ancak bugün geldiğimiz noktada vatandaşın devlete gittiği değil, devletin vatandaşına gittiği, hizmet etmek, bir adım daha ileriye gitmek için neler yapıldığını, yapılması gerektiğini vatandaşıyla beraber çalışan, didinen, kararlaştıran ve sonuca ulaştıran bir dava, onun lideri var. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği konusunu sadece Türkiye için olduğunu düşünenler ve Türkiye perspektifinden bakarak aslında dünyayı okuyamayanlar, tam 22 sene önce Türkiye'nin bu hale geleceğini de tahayyül edemeyenlerdi."

Yumaklı, nice badirelerin atlatıldığını ancak kendilerini birleştirenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladı.

Zaman zaman bunu kendi kendilerine itiraf ettiklerini dile getiren Yumaklı, "Bazı zamanlar oldu ki umutsuzluğa düştük, bazı zamanlar oldu ki, 'Ne yapacağız acaba?' dedik, işte o zaman bu ülkenin bir yiğit delikanlısı çıktı ve dedi ki, 'Ben milletimden başka hiçbir güç tanımıyorum.' İşte o sizlerdiniz, Adana'ydı, Türkiye'nin bütün illeriydi." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin her konuda olduğu gibi kongre zamanlarında da farkını gösterdiğini belirten Yumaklı, şöyle devam etti:

"Başkaları için ayrışma sebebi olan koltukların, sandalyelerin, tekmelerin, yumrukların havada uçuştuğu kongreler bir tarafta, AK Parti'nin birlik, beraberlik, kardeşlik unsurunu öne çıkardığı bu nezih ortamlar bir tarafta. Her zaman için bu farkımız oldu. Millete hizmet etmek için de bu farkımız oldu. Neyi yapıyorsak, neyi üretiyorsak da farkımız oldu ve bundan sonra da öyle olacak. Bütün dünyada farkımızı Türkiye olarak göstermenin ana unsuru işte AK Parti'nin bu vizyonu olacak."

Milletvekili Doğru: "Türkiye'yi kalkındırdık, dünyanın en önemli merkezi haline getirdik"

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, partinin 1. kongresinde il başkanı olduğunu, 8. kongrede ise milletvekili olarak hitap etme fırsatı bulduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Türkiye'de olduğu gibi Adana'da da çok güzel işler yaptıklarını anlatan Doğru, şunları kaydetti:

"2002'de partimiz kurulduğu zaman, bu partiye burun kıvıranlar, sırtını çevirenler oldu ama sizler sahip çıktınız. Sizlerin babaları sahip çıktı, anneler, büyükler sahip çıktı. Hamdolsun 22 senedir tarih yazıyoruz. Türkiye'yi kalkındırdık, dünyanın en önemli merkezi haline getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Allah'a hamdolsun Birleşmiş Milletlerden daha etkin siyaset yapan, Birleşmiş Milletlerden daha güçlü rol alan, daha etkili siyaset yapan bir partinin mensupları olarak, şeref olarak zannediyorum ömrümüzün sonuna kadar yeter."

Doğru, bundan sonra işlerinin daha fazla olduğunu, Adana'ya ve Adanalılara hizmet için var güçleriyle çalışacaklarını sözlerine ekledi.