Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı\'dan vatandaşlara çağrı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen 35. Uluslarası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'ne katıldı. Festivalde vatandaşlara orman yangınlarıyla ilgili çağrıda bulunan Bakan Yumaklı, "15 Ekim 2025 tarihine kadar kapalı alanların dışında herhangi bir şekilde ateş yakılmaması ya da bir ateşe sebep olabilecek bir faaliyette bulunulmamasını özellikle istirham ediyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde gerçekleştirilen 35. Uluslarası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'ne katıldı. Halk oyunu gösterileriyle başlayan festivale Bakan Yumaklı'nın yanı sıra, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirbağ, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Festivalde üreticiler tarafından yetiştirilen en iyi Taşköprü sarımsakları jüri tarafından belirlendi. İlk üçe giren sarımsakların üreticilerine Bakan Yumaklı ve Vali Meftun Dallı tarafından sertifikaları ve ödülleri takdim edildi. Sınavlarda dereceye giren öğrencilere de bisiklet hediye edildi.

"Sarımsağımız dünyadaki benzerleri arasında en kalitelisidir"

Törende konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Çiftçimizin 'beyaz altın' diyerek taçlandırdığı sarımsağımız, dünyadaki benzerleri arasında en kalitelisidir. Bu nedenle Taşköprü Belediyesi tarafından 35 yıldır adına Türkiye'de tek olan sarımsak festivali düzenlenmektedir. Bilimsel açıdan her türlü değeri ispatlanmış olan ve adına festivaller düzenlediğimiz beyaz altın sarımsağımız, dünyada hak ettiği yeri kazanması noktasında önemli mesafe almıştır" dedi.

Milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay da Taşköprü sarımsağının önemine dikkat çekerek, Kastamonu'da tarımsal üretime katkı sağlamak için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan projeler için teşekkür etti.

"Taşköprü sarımsağı çok önemli bir ürün"

Taşköprü sarımsağının Türkiye sınırlarını aşmış bir üne sahip olduğunu dile getiren Bakan Yumaklı, "Taşköprü sarımsağı ünü artık sadece Türkiye'de değil, Türkiye'nin sınırlarına taşmış çok önemli bir ürün. Sadece herhangi bir tarım ürünü değil. Birçok alanda, birçok sektörde kullanılabilecek çok çok kıymetli bir ürün. Elbette bu ürünün tanıtılması için sadece ürünün kendisinin değerli olması yeterli değil. Aynı zamanda bunu hem il sınırlarına, hem ülke sınırlarına, hem de ülke sınırlarının dışına taşımak gerekir. Dolayısıyla bu manada 35 yıldır bir festival havasında bu tanıtımın zirveye ulaşması elbette çok çok önemli. Onun da payı var. 35 yıl önce kim düşünmüşse, bugüne kadar kimler bu etkinliği planlamış, yönetmiş, uygulamışsa hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Küçücük bir dikkatsizliğin sonuçlarını dikkate alırsak bütün bunların hiçbirisini yaşamamıza gerek kalmaz"

Tarımın dünyada çok stratejik bir konuma geldiğini ifade eden Yumaklı, "Ancak tarımsal üretimin hem küresel ısınma hem de iklim değişikliği bağlamında sektörün çok önemli bir şekilde dış etkenlerden fazlasıyla etkilendiğini söylemek mümkün. Bizler de biraz önce değerli kardeşim söyledi. 1 Haziran'dan bugüne kadar, hatta buraya gelmeden önce telefonla takip ettiğimiz maalesef yangınlar serisiyle uğraşıyoruz. Yıl başından bu zamana kadar tam 5 bin yangınla mücadele ettik. Bugünküleri saymıyorum. Havanın sıcak olması, nemin düşük olması, rüzgarın yüksek olması, küçücük bir dikkatsizlikle, bir kıvılcımla gözümüz gibi baktığımız o 20 yıllar, 30 yıllar, 50 yıllar, 100 yıllarda yetişmiş olan güzelim ağaçların ve o ağaçları mesken edinen o ormanları mesken edinen yaban hayatını teşkil eden bütün hayvanların birdenbire yok olmasına maalesef sebep olabilecek bir potansiyele sahip. Yani en küçük bir kıvılcım yeşil vatanımızı tehdit eder konumda. Orman kahramanlarımız elbette orman yangınlarıyla can siperane bir şekilde mücadele ediyorlar. Bu uğurda yeşil vatanı koruma adına feda-i can eden de kardeşlerimiz oldu. Ben bugüne kadar yeşil vatan savunması için canını feda eden bu kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmetler diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Camiamıza, orman teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. İnşallah onların bu mirasını bizlere emanetini en iyi bir şekilde korumak için gayret edeceğiz. Ama buradan müsaadenizle Taşköprü'den bütün Türkiye'ye seslenelim. Eğer biz o küçücük bir dikkatsizliğin sonuçlarını dikkate alırsak bütün bunların hiçbirisini yaşamamıza gerek kalmaz. O yüzden bir sigara izmariti, yol kenarında yakılan bir ateş, pikniğe gittiğimizde kontrolsüz bir şekilde etrafa bırakılan ateş artıkları ve daha birçok konu maalesef ki bizlerin bu manadaki dikkatine ihtiyaç duyuyor. O yüzden ben bütün vatandaşlarımıza, tekraren 15 Ekim 2025 tarihine kadar, kapalı alanların dışında herhangi bir şekilde ateş yakılmaması ya da bir ateşe sebep olabilecek bir faaliyette bulunulmamasını özellikle istirham ediyorum. Bu bir kaynak makinasından çıkan bir kıvılcım olabilir ya da başka bir şey olabilir. Bu dikkati gösterirsek hem ülkemizin kaynaklarını korumuş olacağız hem de yeşil vatanımızı mesken edinen o masum canlıların varlığını yok edecek o ortamı kaldırmış olacağız" şeklinde konuştu.

"Bugün dünyanın bütün ülkelerinde su konusu ilk üç öncelikli maddenin içerisine girmiş durumda" ifadelerine yer veren Yumaklı, "Biz de bugün her zaman yaptığımız gibi memleketimizin her köşesinde su ve sulama yatırımları zincirine bir tanesini ekledik. 1 milyar 146 milyon liralık bir yatırımla Obrucak Barajı'nı Kastamonu tarımına can suyu olacak, bereket getirecek bir yatırım olarak açmış olduk. Kastamonu'muzun doğal güzellikleriyle birlikte aynı zamanda selin de, taşkınların da ve benzeri afetlerin de engelleyicisi olacak bu yatırımın bütün Kastamonu'muza, Taşköprü'müze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Devlet Su İşleri olarak sadece Kastamonu'da değil, Türkiye'mizin dört bir tarafında dere ıslahlarından sulama projelerine, içme suyundan çok daha büyük devasa barajlara, enerji üretebilecek yapılara kadar birçok yatırımı gerçekleştiriyoruz. Amacımız şehirlerimizi hem tarımsal üretim anlamında hem de diğer konularda güçlü ve bu yatırımların sonuçlarında ekonomik olarak kalkınmasını sağlamak. Değerli kardeşlerim, bizler geleceğe yönelik hedeflerimizi Türkiye yüzyılı perspektifine uygun bir şekilde yapıyoruz. Bu hedeflerin en önemlilerinden bir tanesi de elbette tarım ve orman başlığı. Cumhurbaşkanımız bunu 'güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer diyerekW ifade etti. Bizler de bu vizyon doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Elbette Kastamonu'da verimli toprakları ve kendisine has iklimiyle bölgemizin önemli tarımsal üretimini yapan şehirlerimizden birisi. Kastamonu'da 25 bin 000 kardeşimiz tarımsal üretim yapıyor. Onların emeklerinin, gayretlerinin hem ekonomik olarak hem de kalkınmaya olan katkısı olarak geliştirmek bizim başlıca görevimiz. Tabii ki 23 yılda Kastamonu'ya hangi yatırımları yaptıki bunlardan müsaadenizle birkaç tanesine vurgu yapmak istiyorum. Kastamonu'ya tarım, orman ve su alanında son 23 yılda yaptığımız yatırımların bugünkü tutarı 40.3 milyar lira. Su ve sulama tesisleri 137 adet ve hizmetesunduğumuz sulama tesisleriyle birlikte 207 bin dekaralanın sulanması sağlanacak inşallah" ifadelerini kullandı.

"Bugüne kadar Kastamonu'da 16 bin 421 projeyi desteklemişiz"

Taşköprü sarımsağı için talep edilen soğuk hava deposu için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Yumaklı, Kastamonu'da yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler vererek, "Kastamonu bir orman şehri. Dolayısıyla ormanla alakalı buradan geçimini temin eden kardeşlerimize de ORKÖY kredileriyle destek olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 16 bin 421 projeyi desteklemişiz. Yine tarımsal üretim alanlarının korunması amacıyla da dört ovamızı yani 250 bin dekarı koruma altına aldık. Bir önemli konuyu da bahsetmek istiyorum ki hakikaten son dönemde yine bu iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya vurgu yapacağım ama küresel ısınma denince hepimizin aklına hava sıcaklığının artışı geliyor. Malumunuz hem Şubat ayında hem de Nisan ayında bir zirai don meselesi oldu. Daha sonrasında da kuraklığı yaşadık. Bunun etkilerini şu an için bizim tarımsal üretimimize ve gıda arz güvenliğimize büyük bir etkisi olmamakla beraber bunun başka bir yönü var. O da şu; bütün bir sene boyunca emeğinizin karşılığını alacağınız bir anda herhangi bir hava olayı, meteorolojik bir olay sizin bütün emeğinizi yok etme potansiyeline sahip. Ne yapacağız o zaman? Tarımsal sigorta yapacağız. Yani TARSİM'i yapacağız. Bu konuda da buradan bütün üreticilerimize emeklerinin zayi olmaması için tarım sigortası yaptırmaları konusunda istirhamda bulunuyorum. 2006 yılından bu yana Kastamonu'da 230.000 poliçe düzenlenmiş. Yaklaşık 316 milyon lira da hasar ödemesi, prim desteği verilmiş, 258 milyon lira da hasar desteği veya hasar ödemesi yapılmış. Ancak toplamdaki üretime baktığımızda bu rakamlar çok az. Dolayısıyla bütün üretici kardeşlerime sarımsak özelinde söyleyelim. Siz bunu bütün ürünler için alın. Emeğinizin zayi olmaması için lütfen ama lütfen tarımsal sigortayı yaptırın. Tabibütün bunlar sabaha kadar sayabilirim ama sonuç itibariyle son 23 yılda Kastamonu'nun bu anlamdaki gelirini yani tarımdan elde edilen gelirini 23 buçuk kat arttırmış ve 14.2 milyar liraya yükseltmiş durumda. Biraz önce ORKÖY kredilerinden bahsettim. ORKÖY faaliyetleri içinde bu yıl 2.7 milyar liralık bir bütçe ayırdık. İnşallah Kastamonu'daki bütün paydaşlarımızla bu projeleri birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Bu yıl 221 kilometrelik orman yolu tamamlamış olacağız inşallah. 250 kilometrenin üst yapı ve onarım çalışmalarını bitirmiş olacağız. Tabitoplamında baktığımız zaman yeter mi yetmez. Kastamonu için yapacağımız daha çok iş, daha çok proje var. Birçok ürünün yetiştiği bu bereketli topraklara inşallah bugün açılışını yaptığımız ObrucakBarajı'nın sulama projesini de tamamlayarak inşallah bereketi hep birlikte kazanmayı getirmiş olacağız" dedi.

Taşköprü sarımsağının Türkiye'deki üretimin yüzde 22'sini karşıladığını dile getiren Yumaklı, şu ifadelere yer verdi:

"Sarımsakta Kastamonu'nun yeri tartışılmaz. Bunu geçiyorum ama kuru sarımsağın yüzde 22'sini Kastamonu'da ürettiğimizi belirtmek istiyorum. Dolayısıyla yaklaşık 27 bin 500 tonluk kuru sarımsak üretimiyle Türkiye'de birinci, toplam sarımsak üretiminde de ikinci sırada. Ben buradaki bütün üreticilerimizi tebrik ediyorum."