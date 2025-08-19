Tatar: "İki bayrakla, insanlık ve çağ dışı izolasyonlara meydan okuyacağız" - Son Dakika
Politika

Tatar: "İki bayrakla, insanlık ve çağ dışı izolasyonlara meydan okuyacağız"

19.08.2025 13:02
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla "KKTC Spor Yatırımları Toplu Açılış Töreni" gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) spor yatırımları toplu açılış töreni ile hizmete girdi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla "KKTC Spor Yatırımları Toplu Açılış Töreni" gerçekleştirildi. Törende, etkinliğin yapıldığı Lefkoşa Jimnastik Salonu'nun yanı sıra Türkiye'nin destekleriyle tamamlanan Boğaz 74, Güvercinlik Köyü, Kaplıca Karadeniz 61, İskele 1461 Trabzon Spor Kulübü Futbol Sahası ve Yılmazköy sahalarının tribün ve soyunma odalarının açılışları yapıldı. Törene KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, Cimnastik Federasyonu yetkilileri, sporcular ve aileleri katıldı.

Program açılış kurdelesinin kesilmesi, plaket takdimi ve Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcularının gösterisiyle devam etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, "Spor demek gençlik, heyecan, sevgi ve başarı demektir" dedi. Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu'nun çalışmalarından bahseden Tatar, yeni jimnastik salonunda yetişecek sporcuların KKTC'yi temsil edeceğini vurguladı. Çocuklara güvenen ve spor imkanlarını sağlayanın Türkiye ile KKTC olduğunu ifade eden Tatar, "Sizleri iki ay yıldızlı bayrakla tüm dünyaya taşıyacağız" ifadesini kullandı. Tatar, her iki bayrakla yapılan temsiliyetlerin insanlık dışı ve çağ dışı izolasyonlara karşı bir duruş olduğunu dile getirdi. Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Lefkoşa Büyükelçiliğine ve spor alanında görev yapan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Sağlanan imkanlarla gençlerin geleceğe güçlü adımlarla yürüdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca yüzücüler için olimpik havuzların önemine dikkat çekerek ülkeye en kısa sürede olimpik bir havuz kazandırılması temennisinde bulundu. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

