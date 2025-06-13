Tatil Lüks Haline Geldi - Son Dakika
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Politika

Tatil Lüks Haline Geldi

13.06.2025 17:24
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CHP'li Atalar, tatilin artık çoğu için bir ihtiyaç değil, lüks olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, "Ortalama gelirle geçinmeye çalışan 3 kişilik bir ailenin 1 haftalık tatilinin faturası, 4 asgari ücretten fazla. Bu rakamlar, tatili halktan koparan bir ekonomik düzene işaret ediyor. Tatil artık birçoğumuz için bir ihtiyaç değil, lüks haline geldi ve sosyal eşitsizliğin görünür biçimlerinden biri oldu" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Atalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 yılı için rekor gelir ve turist hedeflediğini hatırlatarak, "Sezonun ilk ayı itibarıyla sahadan yükselen sesler bambaşka bir tabloyu işaret ediyor. Oteller dolmuyor, rezervasyonlar düşük; bununla birlikte işletmeler artan maliyetler ve baskılanan döviz kuru nedeniyle kar edemiyor. Üstelik bu tablo sadece sektör profesyonellerini değil, ekonomik kriz nedeniyle tatil yapma hakkı elinden alınan milyonlarca yurttaşı da doğrudan etkiliyor. 2025'in ilk dört ayında ülkemizin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Antalya'ya gelen yabancı turist sayısında düşüş yaşandı. Daha da önemlisi Almanya, Rusya, İran ve İngiltere gibi Türkiye'nin ana pazarlarında ciddi gerileme söz konusu. Yalnızca toplam sayı değil, yabancı turist profili de eriyor. 'Şubat ayı 28 gündü, Ramazan ayı vardı, Paskalya dönemine denk geldi' gibi gerekçeler öne sürüldü. Ama biz buradan açıkça ifade ediyoruz; bu kadar sistematik bir düşüşü yalnızca takvimle açıklayamazsınız" dedi.

'MİLYONLARCA İNSAN İÇİN TATİL YALNIZCA BİR HAYAL'

Otellerden alınması gereken konaklama vergisinin toplamı 2,37 milyar TL olması gerektiğini ancak bu tutarın sadece yüzde 68'i, 1,61 milyar TL'si tahsil edilebildiğini öne süren Atalar, "Aynı dönemde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na aktarılan kaynak 2,16 milyar TL. Kısaca sektör ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor ama kamunun eline geçen miktar sınırlı. Ortada iki büyük sorun var. İlki, vergi tahsilatındaki başarısızlık. İkincisi ise şeffaflığın olmaması. Diğer bir deyişle toplanan kamu kaynakları nereye nasıl harcanıyor; bilmiyoruz. Biz turizmden bahsederken, yalnızca tesisleri, yatırımları, gelir tablolarını değil, vatandaşın tatil hakkını da konuşuyoruz. Ancak bugün geldiğimiz noktada milyonlarca insan için tatil yalnızca bir hayal. Ortalama gelirle geçinmeye çalışan 3 kişilik bir ailenin 1 haftalık tatilinin faturası, 4 asgari ücretten fazla. Bu rakamlar tatili halktan koparan bir ekonomik düzene işaret ediyor. Tatil artık birçoğumuz için bir ihtiyaç değil, lüks haline geldi ve sosyal eşitsizliğin görünür biçimlerinden biri oldu. Buradan tekrar tekrar soruyoruz; ülkemizde temel ihtiyaç maddelerine erişemeyen milyonlarca insan varken, aileler çocuklarının okul ihtiyaçlarını bin bir zorlukla karşılarken, kirasını ödeyemediği için icralık olan çok sayıda vatandaşımız varken, yıl boyunca çalışıp cennet ülkemizin denizinden, kültüründen ve tarihinden bir hafta bile olsa faydalanmak isteyen bir aile bu maliyeti nasıl karşılayacak?" diye konuştu.

Haber-Kamera: Samet ÖKSÜZ/ANKARA,

Kaynak: DHA

Gülşah Deniz, Politika, Ekonomi, Turizm, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Politika Tatil Lüks Haline Geldi - Son Dakika

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