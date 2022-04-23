TBMM'nin açılışının 102. yılı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye bölgesel ve küresel düzeyde iddialarından sapmayacak, bölgesinin ve bütün insanlığın esenliği için inisiyatif almaktan kaçınmayacaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Şentop başkanlığında, TBMM'nin açılışının 102. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.

Şentop, birleşimi açtıktan sonra yaptığı konuşmada, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin 102. açılış yıl dönümünün millete, soydaşlara, akraba topluluklarına ve yüreğinde Türkiye sevgisi bulunan bütün dostlara kutlu olmasını diledi.

Gazi Meclis'in ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, onun mücadele arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri ve gazileri saygı, şükran ve minnetle yad eden Şentop, "Tarih, bugünün sorunlarına güç yetiremeyenlerin sığınağı değil yarını inşa iradesinin kaynağı olmalıdır." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının ve Milli Mücadele döneminin milletin her bir ferdi için güncelliğini yitirmeyen bir tefekkür vesilesi olduğuna dikkati çeken Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"102 yıl önce toplanan Yüce ve Gazi Meclis'in enkaza dönmüş, işgal ve ilhak tasallutuyla kuşatılmış bir vatanda, tam bağımsızlık iddiasını yükseltmek ve tahakkuk ettirmek üzere inşa edilmiş muhkem bir hürriyet karargahı olduğunu bilmeye mecburuz. Yine bilmeye mecburuz ki bu Yüce Meclis'in Milli Mücadeleyi zaferle neticelendiren gayretinin temelinde, Kuvvayı Milliye ruhu yatmaktadır. Kuvvayı Milliye ruhu denildiğinde, belli bir zaman diliminde donmuş, şekli temsillere hapsedilmiş bir tarihi gerçekliği anlamamak lazımdır. Kuvvayı Milliye ruhu, yokluğa, esarete, zillete ve kendisine yabancı telakkilere mahkum edilmeye çalışılması halinde aziz milletimizin, tarihinden ve özünden kaynaklanan bir hamleyle doğrulmasını mümkün kılan imanın, iradenin tezahürüdür. Dolayısıyla bu ruh, tarihin belli bir döneminde kalmış olmayıp, milletimizin varlığı devam ettikçe ilelebet dayanacağı iman ve iradenin adıdır."

Milli Mücadelenin karargahı olan Meclis'in bugüne bıraktığı iki önemli miras olduğunu belirten Şentop, "Bunlardan ilki, bahsettiğimiz üzere bağımsızlık uğruna pazarlıksız, korkusuz ve milletimizin şerefine yakışır bir cesaretle mücadele etme azim ve kararlılığıdır. Birinci Meclis'in sonraki nesillere bıraktığı diğer önemli miras ise memleketin her meselesinin milletle birlikte, milletin iradesine dayanarak çözülebileceğidir." diye konuştu.

"Demokrasimiz olgunlaşmış, darbelerle ve darbecilerle mücadele başarıya ulaşmıştır"

Milli Mücadelenin TBMM tarafından yürütülmesinin, ülkenin en hayati meselelerinde bile milletin idareye paydaş kılınma hassasiyetinin bir sonucu olduğunu vurgulayan Şentop, "Geçen 102 yılda zaman zaman bu hassasiyetin kesintiye uğradığı, milli iradenin zapturapt altına alındığı dönemler olduysa da demokrasimiz olgunlaşmış, darbelerle ve darbecilerle mücadele başarıya ulaşmıştır. Şüphesiz ki bu başarı, milletimizin kararlı ve ısrarlı tavrının sonucudur." ifadelerini kullandı.

Dünyanın birçok yerinde bir çatışmanın, bir mücadelenin, bir güç yarışının olduğunu ve bu ortamda kudreti ve kıymeti gün geçtikçe daha iyi kavranan Türkiye'nin nerede durduğunun, kimden yana olduğunun meraklı soruların konusu olduğunu aktaran Şentop, şunları kaydetti:

"Cevap çok açıktır. Tüm bu çatışmalar ve güç mücadeleleri karşısında Türkiye, şüphesiz bir biçimde uluslararası hukuktan yanadır ve politikalarını belirlerken yegane kıstas, aziz milletimizin hak ve çıkarlarıdır. Kör bir inatla, hesapsız bir tarafgirlikle değil milletimizin selametini esas alma, ülkemizin refahına ve geleceğine aykırı hiçbir angajmana girmeme kararımız katidir. Fakat hadiseler ne yönde seyrederse seyretsin, ne tür dengeler kurulursa kurulsun Türkiye bölgesel ve küresel düzeyde iddialarından sapmayacak, bölgesinin ve bütün insanlığın esenliği için inisiyatif almaktan kaçınmayacaktır.

İlhamını Milli Mücadeleden ve gücünü aziz milletimizden alan Türkiye Cumhuriyeti, hegemon güçlerin kurduğu diplomasi masalarında artık bir sorun başlığı olarak değil, çözüme katkısı aranan bir aktör olarak bulunmaya kararlıdır. Bu kararlılığı yok saymaya veya sınamaya kalkan her kim olursa olsun, hesabının bozulduğunu görmeye mahkumdur. Yüz yıl önce ve tamamen tükendiği varsayılan bir dönemde azim ve kararlılığıyla ayağa kalkan, adeta küllerinden yeniden doğan Türkiye, bugün daha güçlü, daha coşkulu ve daha diridir. Dünyanın ne yöne evrileceği, ortaya çıkan yeni dünya düzeninin niteliği elbette uzun uzun tartışılacaktır. Fakat şüphesiz ki Türkiye, yeni dünya düzeninde de söz ve iddia sahibi olacaktır."

"Türkiye bölgesel ve küresel düzeyde iddiasını daha somut ortaya koymaktadır"

Şentop, Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeyde iddiasını gün geçtikçe daha somut bir biçimde ortaya koymak konusunda kararlı olduğunu vurgulayarak, bu kararlılığın gereği olarak Türkiye'nin terörle mücadelesinin başarıyla devam ettiğini, belirleyici neticeler elde edildiğini kaydetti.

Türkiye'nin çok uzun yıllar askeri darbelerle ve terörle istikrarsızlaştırıldığını, içine kapanmaya mecbur bırakıldığını ifade eden Şentop, "En son 15 Temmuz darbe girişiminde tanık olduğumuz bu yıkıcı saldırılar, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve liderliği, milletimizin basireti, dirayeti ve cesaretiyle boşa çıkarılmıştır. Terör de devletin bütün ilgili birimlerinin gayreti ve insanüstü mücadelesiyle bitme noktasına getirilmiştir." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun çocuklarla birlikte kutlanması fikrinin son derecede önemli olduğuna dikkati çeken Şentop, şanlı bir geçmişe sahip bir milletin güçlü bir geleceğe yürümesindeki azmin kaynağını, bütün heyecanını ve şevkini çocukların kalplerinden ve ruhlarından aldığını dile getirdi.

"Çocuklarımızı ve gençlerimizi milli ve manevi değerlerimizle donatıp, kendi ayakları üzerinde duran, istiklal ve hürriyet aşığı, çağın gerektirdiği donanıma ve niteliklere sahip kişiler olarak yetiştirmeliyiz." ifadesini kullanan Şentop, bu bakımdan eğitim kurumlarına, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere bütün bakanlıklara ve sivil toplum örgütlerine, en önemlisi de ailelere büyük sorumluluklar ve görevler düştüğünü söyledi.

Çocuklara ve gençlere seslenen Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili çocuklar ve gençler, geçmişi parlak başarılarla ve insani değerlere saygıyla dolu bir milletin mensubusunuz. Mensup olduğunuz milletin tarihi, bir faziletler kitabı sayılacak kadar insani hasletlerin sergilendiği bir dönemdir. Tarihimizi öğrendikçe daha büyük işler yapmak kudretini kendinizde bulursunuz. Başka milletleri ve toplumları küçük görerek değil, bütün insanlığın faydasına olacak insani erdemleri ve gayreti taşıdıkça devletimizi büyütür ve güçlendirebilirsiniz. Atalarınızın, büyüklerinizin çetin fedakarlıklarla ve bedellerle kazanıp sizlere devrettiği vatanı, devleti ve medeniyet değerlerini daha ileri noktalara taşımak sizin elinizdedir. 23 Nisan 2022, Milli Mücadeleyi yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. yıl dönümünü kutladığımız bugün, gurur, sevinç ve bu Gazi Meclis'e emek verenlere şükran duyma günüdür."