TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılıyor - Son Dakika
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Politika

TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılıyor

TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim Salı günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanarak 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nı açacak. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak, İstiklal Marşı okunacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurula hitap edecek. Meclis, yasama yılının ilk mesaisini 2 Ekim'de yaparak Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ni görüşmeye başlayacak. Ayrıca, Orta Vadeli Program kapsamındaki reformlar için de çalışmalara devam edilecek.

29.09.2024 11:16
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TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı için 1 Ekim Salı günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.

Meclis, 2 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak. 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla 1 Ekim'de ilk olarak Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıttaki törenin ardından TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek.

Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği resepsiyon, Kurtulmuş'un ev sahipliğinde TBMM Tören Salonu'nda saat 19.30'da gerçekleştirilecek.

Yasama yılının açılışında devlet protokolü ile davetiye gönderilen izleyiciler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Genel Kurul, yeni yasama yılının ilk mesaisini 2 Ekim Çarşamba günü yapacak.

Meclis Genel Kurulunda ilk olarak Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri yapılacak. Geçen yasama yılında birinci bölümünde yer alan maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlanan Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler gerçekleştirilecek. Ardından komisyonlarda görüşmeleri tamamlanan tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi ile 9. Yargı Paketi'nin görüşmelerine geçilecek.

Çalışmalarını tamamlayan TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu ile TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonunun hazırladığı raporlar da Genel Kurul gündemine alınarak görüşülecek.

Meclis, OVP kapsamında da mesai yapacak

Meclis, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2025-2027 dönemi Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında kanuni düzenlemeler gerektiren reformlar için de mesai yapacak.

OVP'de "Öncelikli Reform Alanlarına Yönelik Düzenlemeler" başlığı altında sıralanan kanuni düzenleme gerektiren konulardan bazıları şöyle:

Vergi harcamaları gözden geçirilerek etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kaldırılacak.

Sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sistemin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecek.

Otomatik Katılım Sisteminin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak.

İş Kanununda sosyal taraflar ile diyalog halinde yapılacak değişiklikler ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek ikincil mevzuat çalışmaları ile işgücü piyasalarında güvenceli esneklik sağlanacak.

Sosyal güvenlik mevzuatı, değişen işgücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getirilecek.

Yargılama süreçlerinin etkinleştirilmesi ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin daha da güçlendirilmesi sağlanacak.

İcra ve iflas mevzuatı günün şartları göz önüne alınarak güncellenecek.

Yeşil dönüşüm sürecinde rekabet gücünü korumak, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının (SKDM) etkilerini en aza indirmek ve düşük karbonlu ekonomiye geçişi desteklemek amacıyla sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik karbon fiyatlandırma mekanizması tesis edilecek.

Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kurulacak.

Sermaye piyasası uyuşmazlıklarında tahkimin etkinleştirilmesi için gerekli mevzuat çalışmaları yapılacak.

KİT yönetişim reformuna yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek. Performansa dayalı ölçüm yöntemleri kullanılarak kamu işletmelerinin ve yönetim kurullarının hesap verebilirliği artırılacak.

Salı ve çarşamba günü Mecliste grubu bulunan bazı siyasi partilerin grup toplantılarını gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılıyor - Son Dakika

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