TBMM Adalet Komisyonu 9. Yargı Paketi Görüşmelerine Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Adalet Komisyonu 9. Yargı Paketi Görüşmelerine Başladı

TBMM Adalet Komisyonu, 9. Yargı paketi olarak bilinen teklifi görüşmek üzere toplandı. Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, adalet sisteminin alt yapısını oluşturmanın önemine dikkat çekerek, reform niteliğinde düzenlemelerin hayata geçirilmesi için çalıştıklarını belirtti. Teklifte 20 kanunda değişiklik yapıldığı ve toplamda 39 madde olduğu ifade edildi. AK Parti milletvekili Cahit Özkan ise Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda önemli değişiklikler yapıldığını söyledi.

11.07.2024 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Adalet Komisyonu toplandı.

TBMM Adalet Komisyonu 9. Yargı paketi olarak bilinen teklifi görüşmek üzere toplandı. Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul milletvekili Cüneyt Yüksel, birinci önceliklerinin adalet değerini en üst seviyede tutacak hızlı etkin verimli erişilebilir adalet sisteminin alt yapısını oluşturmanın önemine dikkat çekerek, "Adaletin tesisini sağlayacak vatandaşın yargıya erişimini kolaylaştıracak, reform niteliğinde düzenlemeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Hızla değişen dünyada toplumların ihtiyaçları ve beklentileri de dönüşüm geçirir. Bu noktada adalet alanında yapılacak reformlar toplumun değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek için elzemdir. Adaletin daha hızlı, erişilebilir kılınması için atılacak adımlar bireyin haklarının korunmasına ve toplumsal barışın sağlanması için gereklidir" ifadelerini kullandı.

Yüksel daha sonra teklifin 20 kanunda değişiklik yapıldığını söyleyerek, teklifin bir geçici toplam 39 madde olduğunu ifade etti.

AK Parti Denizli milletvekili Cahit Özkan, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda önemli değişiklikler yaptıklarını belirterek, "İptale konu düzenlemeler Cumhuriyet tarihimizde yer alan, Cumhuriyetimizin erken dönemlerinde yer alan yürürlüğe girmiş yaklaşık 100 yılş yürürlükte kalmış bazı maddelerin yine son 22 yılda hayata geçirdiğimiz Anayasal reformlarla Anayasa mahkemesi değerlendirmesinden geçmiş ve Anayasa Mahkemesi iptal ile karşılaşmış. 100 yıl aynı düzenlemelerle gelen hukuk düzenimiz 2023 yılında iptal kararlarıyla Cumhuriyet döneminde yer alan bazı kanunların Anayasal denetimi çerçevesinde bu paket hazırlanmıştır" şeklinde konuştu.

CHP milletvekilleri Özkan'ın sözlerini anlamadıklarını belirttiler. - ANKARA

Kaynak: İHA

tbmm adalet komisyonu, Anayasa Mahkemesi, Cüneyt Yüksel, Milletvekili, Cahit Özkan, AK Parti, Yargı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Adalet Komisyonu 9. Yargı Paketi Görüşmelerine Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı
12:25 “Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit“ demişti TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkardı "Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
12:00 Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam! Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi
11:07 Asgari ücretli ’’Memura var bize yok mu’’ diyor Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor Asgari ücretli ''Memura var bize yok mu?'' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?
11:02 İngiltere’de Türk vekil, Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti İngiltere'de Türk vekil, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
12:43 Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu
12:01 Edin Dzeko Fenerbahçe’den ayrılıyor mu Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu
11:52 Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi
11:44 Kilosu 350 TL’den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor Kilosu 350 TL'den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor
11:27 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3
11:23 Tepki çeken görüntü: Federasyon Başkanı ter silme görevlisi tutmuş Tepki çeken görüntü: Federasyon Başkanı ter silme görevlisi tutmuş
11:18 3 ilimizde binlerce ağaç devrildi, uzman isim endişeli: Bunlar alışık olmadığımız şeyler 3 ilimizde binlerce ağaç devrildi, uzman isim endişeli: Bunlar alışık olmadığımız şeyler
11:16 Çocuğa yapılanı görenler yakaladığı şüpheliyi öldüresiye dövdü Çocuğa yapılanı görenler yakaladığı şüpheliyi öldüresiye dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 13:20:21. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Adalet Komisyonu 9. Yargı Paketi Görüşmelerine Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement