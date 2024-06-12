TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Denetim Komisyonu Raportörü ile görüştü - Son Dakika
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Politika

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Denetim Komisyonu Raportörü ile görüştü

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Denetim Komisyonu Raportörü Stefan Schennach'le görüştü. Yüksel, görüşmede Türkiye'nin hukukun üstünlüğüne verdiği önemi vurgulayarak, adaletin sosyal barış, refah, istikrar, kalkınma ve büyümenin arkasındaki güç olduğunu belirtti. Ayrıca, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesinin İsrail-Filistin uyuşmazlığında daha proaktif bir rol almasını ve İsrail'in saldırılarının durdurulması için açık bir çağrıda bulunmasını beklediklerini ifade etti.

12.06.2024 12:11
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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Denetim Komisyonu Raportörü Stefan Schennach'le görüştü.

Yüksel, Meclis'te basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, AKPM ile yapılan çalışmaların değerlendirildiğini belirtti.

Görüşmede, Türkiye'nin hukukun üstünlüğüne atfettiği öneme dair açıklamalarda bulunduklarını dile getiren Yüksel, "Türkiye, Avrupa Konseyi Statüsü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine taraf olup evrensel prensipler olan demokrasi, insan hakları, temel hak ve hürriyetlerin korunmasını ve hukukun üstünlüğünü kendisine şiar edinmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Adaletin; sosyal barış, refah, istikrar, kalkınma ve büyümenin arkasındaki güç olduğuna işaret eden Yüksel, bu nedenle hukukun üstünlüğünü esas alan, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı temelinde kurumsal yapılanmayı ve işleyişi temin eden, merkeze insanı alan bir adalet anlayışı ile adli ve idari reformları sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, "Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesinin, İsrail- Filistin uyuşmazlığında daha proaktif bir rol almasını ve savunduğu değerlere uygun olarak İsrail'in saldırılarının durdurulması amacıyla açık bir çağrıda bulunmasını beklemekteyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Denetim Komisyonu Raportörü ile görüştü - Son Dakika

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