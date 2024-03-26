TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen Gazze Şeridi'nde ramazan ayında acil ateşkes karar tasarısına uyması gerektiğini bildirdi.
Yüksel, yaptığı açıklamada, Gazze'de acilen ateşkes sağlanmasına ilişkin karar tasarısının BMGK'de kabul edilmesinin Filistin'de yaşanan vahşetin durması açısından ümit veren bir gelişme olduğunu vurguladı.
Ateşkesin sağlanmasına ilişkin kararın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği "ateşkes, barış, hukuk ve adalet" kavramlarının, bu amaçla yürütülen diplomatik görüşmelerin bir sonucu olduğunu belirten Yüksel, şunları kaydetti:
"İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen ateşkes kararına uymalı, Gazze'ye yönelik aylardır gerçekleştirdiği savaş suçu, soykırım suçu ve insanlığa karşı suç teşkil eden eylemlerini durdurmalıdır. Bölgesel barışın sağlanması Filistin meselesinin adil ve barışçıl bir şekilde çözülmesine bağlıdır. Bu kapsamda, acil insani yardım sevk edilmesi ve 1967 sınırları çerçevesinde iki devletli çözüm esasında çatışmaya barışçıl ve kalıcı bir çözüm bulmayı amaçlayan uluslararası çabaların desteklenmesi gerekmektedir."
Son Dakika › Politika › TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: İsrail, BMGK'nın ateşkes kararına uymalı - Son Dakika
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Edirne'de, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
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