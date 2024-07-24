TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasına müdahil olacak

Politika

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Güney Afrika'nın, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasına müdahillik için kısa sürede başvuruda bulunulacağını, bu konudaki çalışmalarda sona gelindiğini bildirdi.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının soykırım boyutlarına ulaştığını, İsrail'in uluslararası hukuku ve insancıl hukuk kurallarını ihlal ettiğini vurguladı.

? Türkiye'nin, Filistin'in ve Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceğini dile getiren Yüksel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından UAD'de devam eden soykırım davasına Türkiye'nin müdahil olması kararı alındığını belirtti.

Bu karar üzerine gerekli çalışmaların başlatıldığını aktaran Yüksel, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğince 31 Mayıs'ta UAD'ye, müdahillik başvurusunda bulunulacağına ilişkin nota gönderildiğini de hatırlattı.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, Türkiye'nin davaya müdahillik başvurusuyla ilgili teknik ve hukuki çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başvuru sürecimiz, planlamalarımız ve belirlediğimiz program çerçevesinde devam etmektedir. Güney Afrika'nın, UAD'de İsrail aleyhinde açtığı 'soykırım' davasına müdahillikle ilgili başvurumuza ilişkin çalışmalarımızda sona gelindi. Kısa süre içerisinde hukuki metnimizi tamamlayarak başvurumuzu UAD'ye sunacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hem İsrail'in Gazze'de soykırıma varan saldırılarını hem Uluslararası Adalet Divanındaki yargılamayı hem de uluslararası kuruluşlardaki ve uluslararası örgütlerdeki tüm süreçleri yakından takip etmektedir. Cumhurbaşkanımız müdahillik başvurumuzla ilgili durumu ve çalışmaları da takip ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mağdurların ve mazlumların yanında olmaktan bir an olsun çekinmediğini vurgulayan Yüksel, Erdoğan'ın her platformda "Dünya 5'ten büyüktür" söylemini dile getirdiğini belirtti.

Yüksel, "Filistin'in haklı davasının yanında olmaya dün olduğu gibi bugün de yarın da devam edeceğiz. Derdimiz Filistin'dir, gayemiz ateşkes sağlanarak Filistin halkının bugüne kadar ötelenen ve gayri hukuki şekilde, şiddet kullanılarak, tüm insancıl hukuk kuralları çiğnenerek gasp edilen haklarına kavuşmalarıdır. Bağımsız ve egemen Filistin Devleti kuruluncaya kadar bu konuda gereken her şeyi yapmaya, her adımı ve süreci takip etmeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın." diye konuştu.