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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı uluslararası hukukun güvenoyundan geçtiği bir karar olacak - Son Dakika
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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı uluslararası hukukun güvenoyundan geçtiği bir karar olacak

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan soykırım davasında açıklanacak ihtiyati tedbir kararının, Gazze'deki Filistin halkının tamamen yok edilmesinin önüne geçecek adımların atılmasını sağlayacağını ve aynı zamanda uluslararası hukukun güvenoyundan geçtiği bir karar olacağını belirtti. Yüksel, Uluslararası Adalet Divanının Gazze'deki çatışmaların sonlanması, soykırıma karışanların cezalandırılması, yerlerinden edilenlerin güven içerisinde geri dönebilmesi ve insani yardımların Gazzelilere ulaşımının temin edilmesine yönelik tedbirlere hükmetmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: Uluslararası Adalet Divanı\'nın kararı uluslararası hukukun güvenoyundan geçtiği bir karar olacak
26.01.2024 - 11:19,  Güncelleme: 11:20
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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan soykırım davasında açıklanacak ihtiyati tedbir kararına ilişkin, "Divanın, Gazze'deki Filistin halkının tamamen yok edilmesinin önüne geçecek adımların atılmasını sağlayacak kararı, aynı zamanda uluslararası hukukun güvenoyundan geçtiği bir karar olma özelliği de taşıyor." ifadesini kullandı.

Yüksel, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine UAD'de açtığı soykırım davasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Adalet Divanının ihtiyati tedbire ilişkin kararını bugün açıklayacağını hatırlatan Yüksel, şunları kaydetti:

"Tarihi bir karar verecek olan Divanın, Gazze'deki Filistin halkının tamamen yok edilmesinin önüne geçecek adımların atılmasını sağlayacak kararı, aynı zamanda uluslararası hukukun güvenoyundan geçtiği bir karar olma özelliği de taşıyor. Uluslararası adaletin bekçiliğini yapan Uluslararası Adalet Divanının Gazze'deki çatışmaların sonlanması, soykırıma karışanların cezalandırılması, yerlerinden edilenlerin güven içerisinde geri dönebilmesi ve insani yardımların Gazzelilere ulaşımının temin edilmesine yönelik tedbirlere hükmetmesinin kaçınılmaz olduğu görülüyor."

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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