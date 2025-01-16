TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Politika

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin açıklama Açıklaması

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisinin mümkün olmadığinı belirtti.

16.01.2025 00:46
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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Filistin- İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisinin mümkün olmadığinı belirtti.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasının hayırlı olması temennisinde bulundu.

İsrail'in işgalinin, Filistin topraklarının sömürgeleştirilmesi ve ilhak edilmesi amacını taşıdığına işaret eden Yüksel, Filistin halkının temel hakları çiğnenerek hukuk dışı yerleşimcilere sürekli olarak alan açan bir rejim dayatıldığını belirtti.

Yüksel, Filistin konusunun, sadece iki devlet arasındaki basit bir uyuşmazlık olmadığını vurgulayarak, "Filistin meselesi, kural temelli, uluslararası hukuka dayalı olması öngörülen mevcut uluslararası düzenin sürdürülebilirliğini dahi etkileyecek ve küresel sonuçlar doğurabilecek bir meseledir." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası hukukun, hiçbir istisnaya ve istisnacılığa izin verilmeden her koşulda, herkese eşit şekilde uygulanması gerektiğine dikkati çeken Yüksel, şunları kaydetti:

" Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, her platformda, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırılarına kayıtsız kalmayacağını ifade etmiş; İsrail'in, tüm tek taraflı eylemlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve koşulsuz olarak durdurulması gerektiğini bildirmiştir. Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir. Türkiye, İsrail ile Filistin arasındaki daimi barışın tesisine ve Gazze'ye acil ve kesintisiz insani yardım akışı sağlanmasına katkı sağlamaya yönelik çabalarını sürdürecektir."

Yüksel, Türkiye'nin, Filistinlilerin haklarını uluslararası platformda sonuna kadar savunmaya devam edeceğini belirterek, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğü haiz, uluslararası toplumun eşit bir üyesi olarak küresel sistemdeki yerini almış, bağımsız ve egemen Filistin Devleti kuruluncaya kadar Filistin davasının takipçisi olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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