TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel gündemi değerlendirdi Açıklaması

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, " İran'a yönelik saldırılarla başlayan ve hızla bölgesel bir güvenlik krizine dönüşen gelişmeleri büyük bir dikkat ve sorumluluk bilinciyle takip ediyoruz. İran'ın nükleer programı gerekçe gösterilerek başlatılan askeri operasyon, uluslararası hukuk düzeninin temel ilkelerine aykırıdır." dedi.

Yüksel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından kabul edilmesinin 105. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, merhum Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı'nın Türk milletinin istiklal mücadelesinin ruhunu ve hür yaşama kararlılığını en veciz şekilde yansıttığını söyledi.

Uluslararası Adalet Divanında Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasında bugünün tarihi günlerden biri olduğunu ifade eden Yüksel, İsrail'in cevap dilekçesini sunması için verilen son gün olduğunu belirtti.

Güney Afrika tarafının dilekçesini hızlı ve kararlı bir şekilde 28 Ekim 2024'te mahkemeye sunduğunu ancak İsrail'in cevap dilekçesini sürekli ertelediğini anımsatan Yüksel, "Hiçbir erteleme manevrası bu davadan kurtulmalarını sağlayamayacaktır. İsrail, mevcut deliller karşısında soykırım iddialarından sıyrılamayacaktır." dedi.

Yüksel, davanın artık en kritik ve belirleyici aşamasına geçtiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sürecin devamında Güney Afrika'nın ikinci yazılı beyanını sunma hakkının ardından İsrail'in son yazılı cevabı, bunlardan sonra hemen yazılı aşamaların tamamlanmasının ardından aslında davada sözlü duruşmalar safhasına geçilecektir. Mahkemenin esasa ilişkin duruşmalarının tamamlanmasının ardından verilecek karar kesin ve nihai nitelik taşıyacaktır. Bu karar, yalnızca Gazze'deki vahşetin hukuki hesabının sorulması bakımından değil, uluslararası insancıl hukukun geleceği ve soykırım sözleşmesinin etkin uygulanması açısından da tarihi bir öneme sahip olacaktır."

Yaşanan krizin artık yalnızca Gazze'yle sınırlı olmadığını ifade eden Yüksel, bölgenin giderek daha geniş bir çatışma alanına sürüklendiğini, İran ile yaşanan askeri gerilimler ve çatışmaların, uluslararası hukukun ihlali niteliğindeki saldırılar ve bölgedeki diğer operasyonların ciddi bir istikrarsızlık ürettiğini belirtti.

Lübnan'da artan askeri çatışmaların da bölgesel çatışma riskini büyüttüğünü ifade eden Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tablo, bize şunu göstermektedir. Bugün yaşananlar yalnızca yerel bir çatışma değil artık bölgesel bir savaşın kıvılcımı olabilecek nitelikte son derece tehlikeli gelişmelerdir. Tarih, bize bu bölgesel savaşların çoğu zaman küresel krizlere dönüştüğünü de göstermektedir. Bugün aslında karşı karşıya olduğumuz kriz yalnızca Gazze'de yaşanan insani trajediyle sınırlı olmamakla birlikte İsrail'in pervasız ve saldırgan politikaları Orta Doğu'nun tamamını giderek daha etkili bir istikrarsızlık sarmalına maalesef sürüklemektedir."

İran'a yönelik saldırılarla başlayan ve hızla bölgesel bir güvenlik krizine dönüşen gelişmeleri büyük bir dikkat ve sorumluluk bilinciyle takip ediyoruz. İran'ın nükleer programı gerekçe gösterilerek başlatılan askeri operasyon, uluslararası hukuk düzeninin temel ilkelerine aykırıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkça ifade ettiği üzere İran'ın egemenliğini ihlal eden bu saldırıları esefle karşılıyoruz. Her ne sebeple olursa olsun Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik İran'ın füze ve dron saldırılarını da kabul edilemez bulduğumuzu açıkça ifade ediyoruz."

Gazze'de akan kanın durması ve uluslararası hukukun uygulanması gerektiğini vurgulayan Yüksel, "Uluslararası Adalet Divanının telafisi güç ve imkansız zararlarla olan özellikle de temadi eden ağır uluslararası suç iddialarına konu davaları daha seri biçimde ele alabileceği yeni bir sistem oluşturulmalıdır." ifadesini kullandı.