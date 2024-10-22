TBMM Adalet Komisyonu, Noterlik Kanunu ve Yargıya İlişkin Düzenlemeleri Görüşmeye Başladı - Son Dakika
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Politika

TBMM Adalet Komisyonu, Noterlik Kanunu ve Yargıya İlişkin Düzenlemeleri Görüşmeye Başladı

TBMM Adalet Komisyonunda, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

22.10.2024 18:48
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TBMM Adalet Komisyonunda, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplandı.

Yüksel, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunun gündeminde bulunduğunu hatırlatarak, Komisyonda görüşülecek yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin bunun devamı niteliğinde olduğunu ifade etti.

Teklifin 23 maddeden oluştuğunu anlatan Yüksel, "Teklif, kamu hizmeti olan noterliğin etkinliğinin artırılması, hukuki güvenliğin sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi için önemli düzenlemeler içermektedir." dedi.

Cüneyt Yüksel, teklifle, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda bazı yasal düzenlemelerin de hayata geçirileceğini dile getirdi.

Suçun niteliğinin değişmesi durumunda müdafinin yanı sıra ek savunma hakkına ilişkin bildirimlerin sanığa da yapılabileceğini anlatan Yüksel, "Casusluk eylemleriyle daha etkin mücadele edilmesi için yeni suç ihdas edilecektir." diye konuştu.

"Türk Ceza Kanunu'nda yeni bir suça yer verilecek"

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında önemli reformların hayata geçirildiğini anlattı.

Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifinin bu hafta TBMM Genel Kurulunda görüşülmesinin planlandığını hatırlatan Alan, Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında yapılması gerekenlerin önemli bölümünün gerçekleştirildiğini bildirdi.

Milletin hassasiyetlerini dikkate alarak teklifi hazırladıklarını aktaran Alan, teklifin 12 farklı kanunda değişiklik veya düzenleme içerdiğine işaret etti. Noterlerin kamu hizmeti yürüttüğünü vurgulayan Nurettin Alan, noterlik müessesinin daha iyi işleyebilmesi ve daha kolay işlem yapılabilmesi için düzenlemeler yapılacağını belirtti.

Teklifle Noterlik Ücret Tarifesinin her yılın mart ayı yerine ocak ayında düzenleneceğini dile getiren Alan, öte yandan Anayasa Mahkemesinin iptal kararları çerçevesinde de bazı düzenlemeler yapılacağını söyledi.

Alan, şunları kaydetti:

"Boşanma davasının reddine dair kararın kesinleşmesinden itibaren 3 yıl içinde ortak hayatın yeniden kurulamaması durumunda eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verileceğine ilişkin hükümde yer alan süre 1 yıla indirilecektir. Çocuk izlem merkezlerinin üniversiteler tarafından da kurulabilmesine imkan tanınmaktadır. Teklifle, casusluk eylemleriyle daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla Türk Ceza Kanunu'nda yeni bir suça yer verilecek. Devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işlenmesi yaptırıma bağlanmaktadır."

"Casusluk düzenlemesinin anayasaya aykırı olduğunu düşünüyorum"

Komisyonda daha sonra muhalefet milletvekillerinin, teklifin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle usul tartışması açılmasına ilişkin önergeleri görüşüldü.

Önergeler üzerinde söz alan Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, teklifin "torba kanun" niteliğinde olduğunu söyledi.

Torba kanunların, hukuk devletinin belirlilik unsurunu ihlal ettiğini savunan Özbudun, torba kanun uygulamasından vazgeçilmesini istedi. Özbudun, "Casuslukla ilgili düzenlemede, insan haklarıyla milli güvenlik arasındaki dengenin insan hakları aleyhine bozulduğunu; casusluk düzenlemesinin anayasaya aykırı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"Casus olan kişi vatan hainidir"

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, teklifte yer alan casusluk düzenlemesini eleştirdi.

Türkiye'deki gündemin "yenidoğan çetesi, kadına yönelik şiddet ve cezasızlık algısı" olduğunu, buna karşın iktidarın noterliklerle ve diğer alanlarla ilgili teklifi TBMM'ye getirdiğini söyleyen Bülbül, "Türkiye'nin gündemi farklı, bize getirdiğiniz gündem farklı. Etki ajanlığı yasal düzenlemesini getiriyorsunuz. Muğlak ifadelerle, fiili belli olmayan ifadelerle 'casusluk yasası' diyorsunuz. Casus olan kişi vatan hainidir. Vatan haini olan kişiye 3 yıl ceza veremezsiniz." ifadelerini kullandı.

Teklifin anayasaya aykırı olduğunu ileri süren Bülbül, düzenlemenin geri çekilmesini talep etti.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ise casusluk düzenlemesini kabul etmediklerini, bu düzenlenmeye TBMM Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında da karşı çıkacaklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Adalet Komisyonu, Noterlik Kanunu ve Yargıya İlişkin Düzenlemeleri Görüşmeye Başladı - Son Dakika

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