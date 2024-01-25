 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları oyladı - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları oyladı

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Kayatürk, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek 'Haber', 'Çevre-Yaşam', 'Spor', 'Gazze: Kanıt' ve 'Deprem: Umut' kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk, 2023\'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları oyladı
25.01.2024 - 17:17,  Güncelleme: 17:18
Abone Ol

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kayatürk, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım" fotoğrafını seçen Kayatürk, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzulda tek başına" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Komisyon Başkanı Kayatürk, "Spor"da tercihini Fatemeh Bahrami'nin "Engel Tanımayan", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mohammad Fayg'ın "Toplu mezar" karesinden yana kullandı.

Kayatürk,"Deprem: Umut" kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Kurtuluş sevinci" fotoğrafını oyladı.

Şebnem Coşkun'un "Çevre-Yaşam" kategorisindeki "Buzulda tek başına" başlıklı fotoğrafına dikkati çeken Kayatürk, küresel ısınmanın beraberinde çok ciddi kuraklık getirdiğini söyledi. Kayatürk, "Hepimizin elini taşın altına koyması lazım." dedi.

Deprem kategorisindeki fotoğrafları değerlendiren Kayatürk, Türkiye'nin depreme dayanıklı, sağlıklı evler yapması gerektiğini vurguladı. Birçok ilin deprem bölgesinde olduğunu ifade eden Kayatürk, "Hiç durmadan depreme dayanıklı yapılar meydana getirmemiz lazım." diye konuştu.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde yer alan fotoğraflara da değinen Kayatürk, "Bu fotoğrafların da her biri birer ibret vesikası olarak kalacak. Anadolu Ajansını tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Burhan Kayatürk, Avrupa Birliği, Deprem, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları oyladı - Son Dakika


20:12
TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasındaki tartışmaya Meclis Başkanvekili Adan dahil oldu: Türkiye sınırları içerisinde öyle bir yer yok TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasındaki tartışmaya Meclis Başkanvekili Adan dahil oldu: Türkiye sınırları içerisinde öyle bir yer yok
19:57
Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı
19:49
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01
Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu

Son Dakika
19:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek
19:49 Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01 Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara ''aptal'' diyen bakan tepki çekti
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 20:31:07. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları oyladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement