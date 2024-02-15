TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Çalışmalarını Tamamladı

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Çalışmalarını Tamamladı

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, komisyonun çalışmalarını tamamladığını belirterek, sektördeki sorunların çözümü için yapılması gerekenleri ortaya koyacaklarını söyledi. Komisyonun 4 aylık çalışma döneminde sektör paydaşları ve mesleki örgüt temsilcilerini dinlediklerini, saha ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ve yaklaşık 190 saatlik çalışma yaptıklarını belirten Karayel, raporun mayıs ya da haziranda tamamlanmasını öngördüklerini ifade etti. Komisyonun öncelikli olarak balıkçı barınakları, su ürünleri mühendislerinin çalışma koşulları, banka finansmanları, balık tüketiminin artırılması gibi konularda yasal düzenlemeler yapılmasını istediğini söyledi.

15.02.2024 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, komisyonun çalışmalarını tamamladığını belirterek, "Avcılık ve yetiştiricilik başta olmak üzere sektörün önünün açılması anlamında ne yapılması gerekiyorsa komisyon olarak o iradeyi ortaya koyacağız. Temel hususları net bir şekilde ortaya koyup hızlıca çözelim istiyoruz." dedi.

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel başkanlığında toplandı.

Balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılması ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırma komisyonunun, 4 aylık çalışma döneminde yaptığı faaliyetleri anlatan Karayel, ilk önce sektör paydaşları ve mesleki örgüt temsilcilerini Meclis'e davet ederek sorun ve taleplerini dinledikleri, ardından saha ziyaretleri yaptıklarını hatırlattı.

Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara Denizi ile iç sulardaki avcılık faaliyetleriyle ilgili incelemeler gerçekleştirdiklerini anlatan Karayel, "Komisyon olarak bugüne kadar yaklaşık 190 saatlik çalışma yaptık. Ziyaret ve incelemelerimizde 2 bin sayfa tutanak tutuldu ve 11 bin kilometre yolculuk yaptık. Böylece komisyonumuzun 4 aylık çalışma süresini tamamlamış olduk." diye konuştu.

Komisyondan en çok talep edilen konuları aktaran Karayel, su ürünleri mühendislerinin çalışma koşulları, sektördeki üreticilere tanınan banka finansmanlarının arttırılması, balık tüketiminin arttırılmasına yönelik bir kampanya yapılması, Türk somonu üretim çiftliklerinin artırılması, balıkçı barınakları konusunda imar düzenlemesi, balıkçıların kullandığı akaryakıta ilişkin ÖTV düzenlemesi ile av sezonu tarihleriyle ilgili değişiklikler gibi konularda yasal düzenleme yapılmasının istendiğini söyledi.

Komisyon raporunun mayıs ya da haziranda bitirilmesini öngördüklerini ifade eden Karayel, raporun hazırlanma sürecinde akademisyenlerden de destek alacaklarını dile getirdi. Raporun, en temel sorunlar başta olmak üzere tali sorunları ve çözüm önerilerini kapsayacağını ifade eden Karayel, şöyle konuştu:

"Sektördeki temel hususlardan bir tanesi balıkçı barınaklarıyla ilgili düzenleme süreci. Burası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Ulaştırma ve Altyapı ile Tarım ve Orman Bakanlıklarını ilgilendiren bir alan. Bunların dışında bazı bakanlıkların alanına giren hususlar da var. Bundan sonra yapılacak barınaklarla önceki barınakların durumlarının birbirlerinden ayrılması konusu önemli. Bazı bölgelerdeki barınaklarda derinleştirme yapılması hususu da var. Bunların hepsini önem sırasına göre değerlendirip çözüme ulaştırılması için çaba göstereceğiz. Tespit ve değerlendirmelerimizin Meclisimiz için bir araştırma komisyonu raporu olmasının yanında icra ve yürütme açısından da bağlayıcılığı var. Bu değerlendirmeler ilgili bakanlıklarla mutlaka görüşülecek."

Karayel, denizlerde veya iç sularda çevre kirliliği olması durumunda sektörün devamlılığının sürdürülmesinin mümkün olmadığının altını çizerek, bu konuda da tavsiyelerde bulunacaklarını söyledi.

Sektörün büyüklüğüne dikkati çeken Karayel, "Bu sektör 1,7 milyar dolar ihracat yapıyor. Ayrıca Türkiye'de birçok kişiye istihdam sağlayan bir sektör. İşleme tesislerinde ve birçok alanda kadın istihdamının yoğun olduğu bir sektör. Bu nedenle avcılık ve yetiştiricilik başta olmak üzere sektörün önünün açılması anlamında ne yapılması gerekiyorsa komisyon olarak o iradeyi ortaya koyacağız. Temel hususları net bir şekilde ortaya koyup hızlıca çözelim istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İsmail Emrah Karayel, Balıkçılık, Tarım, Çevre, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Önce işkence sonra teşhir! İki ay yoğun bakımda kalan çoban utancından evden çıkamıyor
    15:17 Önce işkence sonra teşhir! İki ay yoğun bakımda kalan çoban utancından evden çıkamıyor

    Şanlıurfa Viranşehir'de çobanlık yapan Ali S., hayvanlarını otlattığı sırada beş kişinin saldırısına uğradı. Feci şekilde dövülüp iki ay yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olan Ali S., olay sırasında çekilen çıplak görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca evden çıkamaz hale geldi.

  • Yabancılar 9 Şubat haftası net alıcı pozisyonunu korudu
    15:10 Yabancılar 9 Şubat haftası net alıcı pozisyonunu korudu

    Yabancılar, 9 Şubat haftasında 36.8 milyon dolarlık hisse senedi ve 13.5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) olmak üzere toplam 50.3 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi.

  • UKOME'den taksi kararı! Minibüs ve taksi dolmuşlar normal taksi olacak
    15:07 UKOME'den taksi kararı! Minibüs ve taksi dolmuşlar normal taksi olacak

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 1755 araçtan 1038'inin normal taksiye çevrilmesine karar verildi. Toplantıda, taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüşen araçların dönüşüm taahhüt maddesinde değişiklik öneren gündem maddesi görüşüldü. 1755 araçtan 1038'ine normal taksi olan 4+1'e geçme hakkı tanınırken, 717 aracın ise aynı şekilde 8+1 olarak faaliyet göstermeye devam etmesi teklif edildi ve kabul edildi.

  • Best Model of Turkey Kurucusu Erkan Özerman'ın Cenazesi İzmit'e Gönderildi
    14:55 Best Model of Turkey Kurucusu Erkan Özerman'ın Cenazesi İzmit'e Gönderildi

    Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman, pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Özerman'ın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde helallik alındıktan sonra İzmit'e gönderildi. Cenaze törenine sanat dünyasından az sayıda kişi katıldı. Sibel Tan Arıkan, Erkan Özerman'ın kendisine verdiği tacı yıllarca gururla taşıdığını belirtti.

  • Ali Koç bizzat açıkladı! Yıldız futbolcu sezon sonu takımdan ayrılıyor
    14:54 Ali Koç bizzat açıkladı! Yıldız futbolcu sezon sonu takımdan ayrılıyor

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını belirterek "Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi" şeklinde konuştu.

  • Belediye Başkanı Mehmet Kale, vatandaşlara hitap ederken ağzını bozdu
    14:27 Belediye Başkanı Mehmet Kale, vatandaşlara hitap ederken ağzını bozdu

    Yeniden aday gösterilen Konya Cihanbeyli'nin mevcut Belediye Başkanı Mehmet Kale, vatandaşlara seslendiği sırada ağzından küfürlü ifadeler çıktı. O anlar kalabalık içerisindeki bir vatandaş tarafından kaydedildi.

  • Bakım merkezi çalışanları 72 yaşındaki adamı döverek hastanelik etti
    14:19 Bakım merkezi çalışanları 72 yaşındaki adamı döverek hastanelik etti

    Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir bakım merkezinde yaşlı bir adama yapılan şiddet, güvenlik kameralarına yansıdı. Şiddet uygulayan kişi tutuklanırken, yaşlı adamın durumu ciddiyetini koruyor. Kurum tarafından ise şiddet uygulayan 2 personelin işine son verildi.

  • Cezaevinde de rahat durmuyor! 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar'a bir ceza daha
    13:48 Cezaevinde de rahat durmuyor! 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar'a bir ceza daha

    8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek avukatlar vasıtasıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı, deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yenilerini kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla örgütün "güncel yapılanması"na ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Oktar'ın 43,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 15:41:44. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement