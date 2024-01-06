TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazetecilere Yeşil Pasaport Verilmesini Destekliyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, gazetecilere yeşil pasaport verilmesine dair kanun teklifine ilişkin, "Belli bir süre bu mesleğe emek vermiş değerli basın mensubu arkadaşlarımıza yeşil pasaport verilmesi gayet şık, doğal bir davranış olur." dedi.

TBMM'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Bisiklet Etkinliği düzenlendi. TBMM, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği işbirliğinde gerçekleşen etkinliğe TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, milletvekilleri, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve çok sayıda gazeteci ile bürokratlar katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, milli iradenin merkezi TBMM'de, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kurtulmuş, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de tebrik etti.

Dünyada ve Türkiye'de gazetecilerin büyük bir kamusal görev gördüğünü belirten Kurtulmuş, "En zor şartlarda, en kötü şartlarda özgür bir şekilde mesleklerinin gereğini yerine getirmek, olayların arkasındaki gerçekleri ön yüzüne çıkarabilmek ve milletimizin haber alma, bilgilenme hakkını fedakar bir şekilde yerine getirmek için gazeteci arkadaşlarımız hayatlarını yeri geldiğinde ortaya koyarak büyük bir hizmet görüyorlar. Özellikle zor şartlar altında, savaş şartları da başta olmak üzere gerçekten gazetecilik mesleğini büyük bir onurla sürdüren insanların ve özellikle de Gazze'de bu büyük katliam, soykırım sırasında hayattan koparılan gazeteci kardeşlerimizin aziz hatıraları önünde de saygıyla eğildiğimizi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Bisikletle gazetecilik mesleği arasında bir bağlantının kurulabileceğini söyleyen Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gazetecilik mesleği, en zor şartlarda sürekli hareket etmeyi, sürekli peşinde koştuğunuz haberin ya da gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için durmaksızın bir mücadele ve gayret ifa etmeyi gerektiriyor. Aynen bir bisikletçinin düşmemek için sürekli bisikletin pedalını çevirmesi gibi. Aslında hem gazeteci hem de bisikleti kullanan, pedalı çevirdiği andan itibaren özgür bir şekilde, kendisini sadece olayın akışına bırakarak değil, disiplin, denge içerisinde ve özgür bir şekilde yaptığı işi yerine getirmeye gayret ediyor. Bu benzerliği de bir kere daha hatırlatmak isterim."

Kurtulmuş, etkinlikte emeği geçen Türkiye Bisiklet Federasyonunun yöneticilerini tebrik ederek, Meclis'teki bisiklet yarışmasının gelenekselleşerek devam ettirilmesi temennisinde bulundu.

Numan Kurtulmuş, bisiklet yarışmasına katılan gazetecilere başarılar diledi.

-"Sporun tabana yayılmasıyla ilgili önemli organizasyonlara imza attık"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da bisiklet sporunun son yıllarda çok önemli bir konuma geldiğini kaydetti. Müftüoğlu, "Tarihinde ilk defa Avrupa'da iki madalya aldık. Bir bronz, bir gümüş. Aynı yıl içinde hiç almamıştık. Daha önce tek madalyamız vardı. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu bir üst kategoriye çıktı. Halkın bisiklete binmesiyle ilgili sporun tabana yayılmasıyla ilgili önemli organizasyonlara imza attık." dedi.

Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Kemal Aktaş ise 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü arifesinde düzenlenen etkinlikten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bisikletin bir kültür olduğunu ifade eden Aktaş, bisiklet kültürünün sağlık adına daha fazla yaygınlaşması gerektiğini belirtti. Aktaş, 23 Nisan'da TBMM'nin dünya çocuklarına ev sahipliği yaptığı günde de etkinliğin benzerinin yapılması önerisinde bulundu.

"Ümit ederim ki gazeteci arkadaşlarımızın yeşil pasaport almaları mümkün olur"

Bisiklet yarışının ardından gazetecilerle sohbet eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, gazetecilere yeşil pasaport verilmesine yönelik talebin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Gazeteci arkadaşlar yeşil pasaport taleplerini aylar önce bana da arz etmişlerdi. Hatta biz konuştuktan sonra TBMM'deki gruplara da ziyarette bulundular. Bu konudaki kanaatimi, o gün de çok açık bir şekilde söyledim. Belli bir süre bu mesleğe emek vermiş değerli basın mensubu arkadaşlarımıza yeşil pasaport verilmesi gayet şık, doğal bir davranış olur. 15 sene ya da 10 sene gibi bir süre bu mesleğe emek vermiş arkadaşlarımızın yeşil pasaport almalarının önünü açmak lazım. Tabii burada karar verecek olan TBMM'dir. TBMM'de de bu konuda teklifler değerlendirilir. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bu yaklaşımı bir kere daha buradan ifade etmiş olalım. Ümit ederim ki en kısa zamanda gazeteci arkadaşlarımızın yeşil pasaport almaları mümkün olur."

Etkinlikten notlar

Gazeteciler, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un başlattığı yarışmada, TBMM yerleşkesindeki 2,2 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Kurtulmuş, bitiş noktasında bekleyerek yarışı tamamlayan gazetecileri tebrik etti.

Yarışmada, kadınlar kategorisinde Elvan Çelik birinci olurken onu Emine Güneri ve Pınar Toprak takip etti.

Çocuklar kategorisini Öykü Gül Sevinç birinci, Zeynep Duru Kördemirci ikinci ve Mihrimah Çelik üçüncü olarak tamamladı.

Erkekler kategorisinin birincisi ise Erdem Sağbili oldu. Yarışmada ikinci sırada Musa Mert Kaplan ve üçüncü sırada ise İbrahim Kördemirci yer aldı.

Kurtulmuş, yarışmaya katılan HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir'i de tebrik etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yarışmada ilk üçe girenlere bisiklet hediye etti, ödüllerini verdi.

Ayrıca, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu tarafından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a Bisiklet Milli Takımı forması hediye edildi.