TBMM Başkanı Kurtulmuş, 19 Mayıs'ta Gabar Dağı'nda gençlerle bir araya gelecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki milletvekilleriyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol rezervinin keşfedildiği Şırnak'taki Gabar Dağı'nda saha incelemesi yapacak, gençlerle bir araya gelecek.

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kurtulmuş'un, Gabar Dağı'nda ilk petrol keşfinin yapıldığı ve şehit Esma Çevik'in adını taşıyan kuyuya gelişinde gençler tarafından karşılanacağı bildirildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Gabar Dağı'nda düzenlenecek programın, gençlerin taşıyacağı dev Türk bayrağı eşliğinde yapılacak kortej yürüyüşüyle başlayacağı ifade edilen açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleşecek programda Kurtulmuş'un gençlere hitap edeceği, Kurtulmuş başkanlığındaki TBMM heyetinin daha sonra Gabar sahalarındaki çalışmalara ilişkin bilgi alacağı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TBMM Başkanı Kurtulmuş ve milletvekillerinin, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gerçekleştireceği bu ziyaret, Türkiye'nin enerji alanındaki çalışmalarına güçlü desteğinin bir göstergesi olacak. TBMM Başkanı Kurtulmuş ayrıca Şırnak merkezde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gabar Dağı'nda keşfedilen petrol rezervine ilişkin açıklamasının ardından sahada, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. 2021'in Eylül ayından bu yana Gabar Dağı eteklerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesindeki petrol üretim çalışmaları, Türkiye'nin yerli üretim kapasitesindeki artışı da somut bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltmak için yürütülen çalışmalar, ekonomik kalkınmaya güçlü destek sağlıyor."