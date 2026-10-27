TBMM Başkanı Kurtulmuş, AA Haber Ödülleri\'nde güçlü medyanın şart olduğunu söyledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ekonomisiyle, sanayisiyle, savunma sanayisiyle, ordusuyla, demokrasisiyle, Meclisi ile güçlü olan bir Türkiye olmak mecburiyetindeyiz. Medyası güçlü olmayan, medyasının söylediği sözün itibarı olmayan, medyada dile getirilen konuların Türkiye ve dünya gündeminde etkisi olmayan Türk medyasının, güçlü Türkiye hedefine de katkı sunmayacağı aşikardır" dedi.

Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Töreni, TBMM Tören Salonu'nda düzenlendi. Törene, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, milletvekilleri, gazeteciler ve çok sayıda katılımcı katıldı. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Ajansımız her geçen gün güçlenen içeriği ve yayın çizgisiyle ülkemizin en köklü kurumlarından bir haline geldi. Bugün dünya çapında bir kapasiteye ulaşan Anadolu Ajansı son yıllarda hem hakikatin sesini güçlü biçimde duyuran hem de ülkemizde ve dünyada olanları kayın altına alan güçlü bir hafızaya dönmüştür. 106 yıl önce milletimizin haklı davasına ses olmak için yürütülen mücadelenin bugün dezenformasyona ve manipülasyona karşı hakikatin sesini yüceltme sorumluluğuyla devam ettiğine canı gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasına Filistin'de hayatını kaybeden gazetecileri anarak devam eden Duran, "Sizler 7 Ekim'den beri birçok ilde yaptığınız ısrarlı yayınlarla, savaş bölgesindeki varlığınızda sahadan getirdiğiniz bilgilerle, kanı, tanı, sanık gibi yayınlarla hakim bir anlatıyı yerle bir ettiniz. Sizler ölümü naklen yayınlamadınız, öldürenleri naklen ifşa ettiniz. Uykusu kaçmadan mağduru ve mazlumu gösteri malzemesi yapan yekpare ve savunma hattını yıktınız. Bugün bu anlatı çeşitlendiyse ve hakikat evlere, kalplere sızdıysa, işte bu fedakar gazeteciler sayesinde oldu. 10 yıllarca Gazze'deki hukuksuz ablukayı Filistin'de hayatı cehenneme çeviren kontrol noktalarını ve kendisine yerleşimci diyen işgalcileri görmeyenler artık hakikati görmeye başladı. İletişim Başkanlığı olarak İsrail'de hakikatin görünür kılınması amacıyla var gücümüzde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Gerçeğin peşinde koşmadan habercilik ve gazetecilik yapılamaz"

Meclis Başkanı Kurtulmuş, "Habercilik meselesinin ne kadar önemli olduğunu, haberciliğin insanlığın hizmetinde ne kadar büyük imkanlar seferber ettiğini biliyoruz. Öncelikle üç önemli şeyin habercilik içinde, gazetecilik içinde vazgeçilmez şiar olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunlardan birisi, gerçeğin hakikatin peşinde koşmak. Gerçeğin hakikatin peşinde koşmadan habercilik ve gazetecilik de yapılamaz. İkincisi, gerçeğin hakikatin peşinde koşarken, bunun özverili fedakar çalışmalarla gerçekleştirilmesinden de asla yılmamak. Yeri geldiği zaman uykusuz, yeri geldiği zaman zor seyahatler, yeri geldiği zaman baskı ortamlarıyla muhatap olmak" dedi.

"Türkiye ve dünya gündeminde etkisi olmayan Türk medyasının, güçlü Türkiye hedefine katkı sunmayacağı aşikardır"

Güçlü Türkiye'nin, medyasının da güçlü olması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, "Bu habercilik meselesiyle ilgili olarak, medyada güçlü olmak meselesiyle ilgili olarak bir diğer konuyu da sizlerle paylaşıp sözlerimi tamamlamak isterim. Türkiye büyük hedefleri olan bir ülkedir. Güçlü Türkiye'den, büyük Türkiye'den bahsediyoruz. Önümüzdeki yüzyılın Türkiye'nin yüzyılı olmasını, önümüzdeki yüzyılın Türkiye'nin bütün coğrafyası ile birlikte geliştiği, güçlendiği bir yüzyıl olmasını temenni ediyorum. Bunun için de bütün kurumlarımızla gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Güçlü olmak, sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye. İfade ettiğimiz şey, sadece bir tek kurumun, sadece bir tek alanın çok güçlü olmasıyla ifade edilemez, gerçekleştirilemez. Örnek olsun diye söylüyorum sadece savunma sanayinde güçlü olan bir Türkiye, güçlü bir Türkiye'nin oluşması için yeterli olmaz. Ekonomisiyle, sanayisiyle, savunma sanayisiyle, ordusuyla, demokrasisiyle, Meclisi ile güçlü olan bir Türkiye olmak mecburiyetindeyiz. Medyası güçlü olmayan, medyasının söylediği sözün itibarı olmayan, medyada dile getirilen konuların Türkiye ve dünya gündeminde etkisi olmayan Türk medyasının, güçlü Türkiye hedefine de katkı sunmayacağı aşikardır" şeklinde konuştu.