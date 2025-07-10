TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

10.07.2025 16:29
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü programlarına katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitliğe gelişinde Meçhul Asker Anıtı önünde dua eden Kurtulmuş, daha sonra Aliya İzetbegoviç'in mezarına, "TBMM Başkanı" yazılı çelenk bıraktı.

Ziyarette, ayrıca Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kurtulmuş'a ziyaretinde, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak ile Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki de eşlik etti.

"Sadece Bosna halkının değil, tüm insanlığın onurunu yüceltmek için yaşamış bir liderdi"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından ziyarete yönelik paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Bosna Hersek'in kurucu Cumhurbaşkanı, büyük dava ve fikir adamı, mütevazı bir Müslüman, örnek bir devlet adamı Aliya İzetbegoviç'i, Kovaçi Şehitliği'ndeki kabri başında dualarla andık.

Rahmetli Aliya, hayatı boyunca hep en ön saflarda yer almış, yok edilmek istenen halkına umut olmuş; ortaya koyduğu metaneti, dirayeti ve siyaseti ile dünyaya izzetli bir duruşu, adaleti ve özgürlük mücadelesini adeta yeniden öğretmiştir. O, sadece Bosna halkının değil, tüm insanlığın onurunu yüceltmek için yaşamış bir liderdi.

Bosna Hersek halkı özgürce yaşayabiliyor, Müslümanlık bugün Balkan coğrafyasında varlığını sürdürüyorsa, elbette Aliya'nın inancı, cesareti ve mücadelesi en büyük pay sahibidir. Aliya'yı bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz. Aziz hatırasını daima yaşatacağız."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Numan Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti - Son Dakika

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