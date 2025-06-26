TBMM Başkanı Kurtulmuş DEM Parti İmralı heyetini kabul etti

DEM Parti İmralı heyeti üyesi ve TBMM başkanvekili Pervin Buldan, "Cumhurbaşkanı ile görüşmemiz en kısa zaman içerisinde gerçekleşecek. Ancak şu an elimizde bir takvim yok. Muhtemelen önümüzdeki hafta düşünülüyor" dedi.

Kurtulmuş makamında DEM Parti İmralı heyetini kabul etti ve DEMN parti İmralı heyeti görüşmenin ardından açıklama yaptı.

TBMM Başkanvekili ve FDEM parti Van milletvekili Pervin Buldan, ziyaretin nezaket ziyareti olduğunu belirterek, "Başkan'ın yeni seçilmiş olması itibariyle kendisine hem bir hayırlı olsun ziyareti olarak ama aynı zamanda barış süreciyle ilgili gelinen aşamaları istişare etme, biraz tartışma, konuşma ve gelinen aşamaların hangi noktada olduğuna dair görüş alışverişinde bulunduk. Oldukça olumlu ve pozitif bir çerçevede geçen görüşmemiz yaklaşık yarım saat sürdü. Başkan'ın, Numan Kurtulmuş'un sürece dair, barış sürecine dair göstermiş olduğu ilgi, alaka ve sorumluluğun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla kendisine bu süreçten dolayı, sürece vermiş olduğu katkıdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde kendisiyle görüşmelerimiz çok daha sık olacak. Daha detaylı, daha kapsamlı görüşmeler gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Buldan, sürecin belli bir aşamaya geldiğini aktararak, "Bu aşamaların ne olduğuna dair önümüzdeki günlerde elbette ki sizlerle tekrardan bu aşamaları paylaşacağız ama önemli bir aşamaya geldiğini de ifade etmek isterim. Dolayısıyla biz bu sürecin, barış sürecinin diyalog zemininde ve parlamento zemininde ilerlemesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu ziyaretlerimiz devam edecek. Yaklaşık bir hafta ya da iki hafta içerisinde Devlet Bahçeli'yi, Özgür Özel'i, yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, bu görüşmelerin sonunda da İmralı'da Öcalan'ı bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Bütün bunlarla birlikte sürecin aşamalarını olumlu bir şekilde ilerlemesi için istişarelerimize devam edeceğiz"

DEM Parti Şanlıurfa milletvekili Mithat Sancar, şöyle konuştu:

"Bu sürecin toplumsal katılım ve destekle güçlenerek devam etmesi, barış yolunda çok daha sağlam adımlarla yürünmesi için Meclisin devreye girmesi gerektiği uzun süredir konuşuluyor. Bizim de isteğimiz buydu. Bu konuda atlayacak en önemli adımın da Meclis'te bir komisyon oluşturulması gerektiği noktasında kamuoyunda ve siyasi partilerde de bir görüş birliği vardı. Komisyonun niteliği, çalışma şartları ve diğer ayrıntılarla ilgili görüşmeler devam ediyor. Biliyorsunuz Kurtulmuş, grubu bulunan partilerin başkan vekilleriyle yaptığı toplantıdan sonra yazılı görüş istedi. Pazartesi görüşler geldikten sonra ne tür bir komisyon, nasıl çalışacak bir komisyon konuları giderek somutlaşacaktır. Bizler de bu konuda fikirlerimizi paylaştık, istişareye açık olduğumuzu her zamanki gibi söyledik. Meclisin devreye girmesinin bu süreci çok daha sağlam ayaklar üstüne oturtacağından bizim hiçbir tereddüdümüz yok. Toplumsal meşruiyet, hukuksal güvence ve sağlam ilerleyiş bakımından Meclis hayati bir rol oynayacak. Meclis Başkanımızın bu konuda iradesi, isteği çok güçlü. Bunu her seferinde yine görüyoruz, buna hep tanık oluyoruz. Kendisinin bu konuda her türlü çalışmaya açık olduğunu görmek de Meclisin rolünü oynaması açısından önemli bir imkandır. Bütün partileri bu süreçte eleştirilerini, itirazlarını da içerecek şekilde, yapıcı olarak dile getirmeleri Meclis'te diyalog ve uzlaşma arayışının güçlenmesi açısından önemli buluyoruz. Evet, herkesin eleştirisi de olabilir, itirazı da olabilir, çekincesi de olabilir ama bunları demokratik bir üslupla ve uzlaşma arayışına dönük olarak Meclis zemininde ifade etmek toplumsal barışa büyük katkı sunacaktır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin ne zaman olacağına dair soruya Buldan, "Cumhurbaşkanı ile görüşmemiz en kısa zaman içerisinde gerçekleşecek. Ancak şu an elimizde bir takvim yok. Muhtemelen önümüzdeki hafta düşünülüyor. Biz kendilerinden haber bekleyeceğiz, onlar bize tarihi bildirecekler" dedi.

Kobani davasının gerekçeli kararının yayınlandığını hatırlatan gazeteciye Buldan, "Kobani davasında gerekçeli kararın, uzun süredir beklenen kararın yeni çıkmış olması ve çok uzun bir karar çıkması elbette ki Kobani davasının bir kez daha düşmüş olduğunu bizlere gösteriyor. Yaklaşık yedi yıldır, yedi buçuk yıldır arkadaşlarımız Kobani davasından dolayı tutuklu bulunuyorlar. Ancak çıkan rapor, çıkan gerekçeli karar çok manidar, gerçekten içerisinde elle tutulur arkadaşlarımızı suçlayıcı ya da suç unsuru içerisinde gösteren hiçbir şey yok ve yedi buçuk yıldır arkadaşlarımız haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde kalıyorlar. Başta Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş olmak üzere bütün arkadaşlarımızın bir an önce bu hukuksuzluğa son verilerek serbest kalması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü Kobani davası gerekçeli karara da baktığımız zaman düşmüştür ve yok hükmündedir" şeklinde konuştu.

Komisyon kurulmasına ilişkin soruya Sancar, "O görüşler geldikten sonra bir değerlendirme yapılacak. Gerekirse yeni bir görüşme turu da gerçekleştirilecek. Komisyonun bileşimi, yetkileri, çalışma şekli, kurulma biçimi mutabakatla kararlaştırılacak. Numan Kurtulmuş'un şu an bize aktardığı eğilim bu. Yani bütün partilerle ortak bir görüş etrafında komisyonun şekillenmesidir. Ama suyun altını çizelim, kendisi de söyledi. Mümkün olan en kısa sürede bu komisyonun kurulması için elinden geleni yapacak. Bizim de talebimiz, arzumuz budur. Bu komisyonun mümkün olan en kısa sürede iyi işleyecek bir yapıda kurulması. Meclis kapanmadan kurulma ihtimalinden söz ediyoruz. Evet, mümkün olan en kısa süre. Bu Meclis kapanmadan önce bir süreye, bir zamana kendiliğinden işaret ediyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA