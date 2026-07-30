TBMM Başkanı Kurtulmuş, İnebolu\'ya İstiklal Madalyası Takdim Töreni\'nde konuştu:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamındaki yasal düzenlemelere ilişkin, "Bu yasayla asla Türkiye'de bir genel af anlayışı ortaya konulmayacak." dedi.

Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen İnebolu'ya İstiklal Madalyası Takdim Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün İnebolu'ya madalya takdim edilmesine ilişkin gecikmiş bir sorumluluğu yerine getirdiklerini söyledi.

Kurtuluş Mücadelesi'nin en önemli sembol şehirlerinden birisi olan İnebolu'ya daha önce verilen ilk nişanın ardından hak ettiği ikinci nişanın taktim edileceğini belirten Kurtulmuş, bu ikinci nişanın da İnebolu'ya hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Kastamonu'nun kendisi için de önem arz ettiğini dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Rahmetli dedem, ismini taşımaktan onur duyduğum İstiklal Harbi gazisi merhum binbaşı Numan Kurtulmuş da Kastamonuludur. Kastamonu askeri idadisinden mezun olduktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne intisap etmiş ve 7 cephede savaşmış kahraman bir askerdir. En son Sakarya Meydan Muharebesi'nde 100 metreden yediği düşman kurşunuyla birlikte yaralanıyor, hatta öldü diye bırakıyorlar fakat geriden gelen bir sıhhiyenin nefes aldığını fark etmesi üzerine Çubuk Askeri Hastanesine naklediliyor. 6-7 ay orada tedavi ediliyor. O günün imkanları içerisinde bugünkü ameliyat imkanları olmadığı için kalçasına aldığı ağır yaradan dolayı kemiği kesiliyor ve bir ayağı 15 santim kısa kalıyor. 39 yaşında da binbaşı rütbesiyle malulen emekli ediliyor. Ben kendisini tanımadım, Allah rahmet eylesin. Bütün İstiklal Harbi'mizin kahramanlarına, şehitlerine, gazilerine Cenabıallah rahmet eylesin."

Dedesinin 39 yaşından sonra Amentü Şerhi adında bir ilmihal kitabını kaleme aldığını anlatan Kurtulmuş, kitabın latin harfleriyle yazılan ilk ilmihal kitabı olduğunu ve Türkiye'nin her yerinde ilgi ile takip edildiğini hatırlattı.

Siyasete ilk girdiği yıllarda kendisine "Sen ne ara bu kitabı yazdın" diye sorduklarını belirten Kurtulmuş, kitabı dedesinin yazdığını anlattığını aktardı. Kurtulmuş, Kastamonu'nun kendi aile hikayesi bakımından da önemli bir yerinin olduğunu dile getirdi.

"Sadece anmak, hatırlamak değil bu hissi canlı tutmak mecburiyetindeyiz"

Kastamonu ve İnebolu'nun, Anadolu'nun kurtuluşu mücadelesinde destansı bir zaferin merkezi olduğunu kaydeden Kurtulmuş, sadece bir mühimmat sevkiyat hattı sağlamın ötesinde, İnebolu'dan Ankara'nın ve Anadolu'nun içlerine bir milli direniş ruhunun nakledildiğini anımsattı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O yapılan kahramanlıkların her birisi, bir kısmını bildiğimiz ama çoğunu bilmediğimiz o kahramanlıklar aslında bir milletin diriliş destanı haline gelmiştir. Onun için 'ecdada sadakat önemli bir şeydir' diyoruz. Ecdada sadakat sadece onları kuru kuruya anmak değil ecdadın sahip olduğu milli hasletlere, onların sahip olduğu ruhu yaşatmak, diri tutmak, canlı tutmak ve sonraki nesillere aktarmaktır. Vatan için fedakarlık duygusu, bu toprakların her bir noktasına bağlılık duygusu, kardeşini, bu ülkenin yurttaşlarını ayrım gözetmeksizin bağrına basabilme becerisi, kabiliyeti, hepsinden önemlisi emperyalizme asla eyvallah etmeyen bir bağımsızlık anlayışı... Bütün bunların hepsini diri tutmak ve sonraki nesillere aktarmak hiç şüphesiz bizim ecdada karşı en büyük sadakat borcumuzdur. Sadece anmak, hatırlamak değil, bu hissi canlı tutmak mecburiyetindeyiz."

İnebolu'ya verilen madalyanın iki yüzünün olduğunu ifade eden Kurtulmuş, madalyanın ilk yüzünde mavnacıların, piyadeci denizcilerin emeği ve onların yüzünün olduğunu, diğer yüzünde ise Kastamonu'nun kahraman kadınlarının yüzünün bulunduğunu anlattı.

Başta Şerife Bacı ve Halime Çavuş olmak üzere nice kahraman kadının Milli Mücadele'nin zor şartlarında destansı bir mücadele verdiğini hatırlatan Kurtulmuş, "Hepsinden Allah razı olsun. Bu milletin her zaman her şart altında emperyalizme karşı mücadele edeceğini, hiçbir şekilde bağımsızlığından ve özgürlüğünden taviz vermeyeceğinin, bu topraklara namahrem eli değdirmeyeceğinin en büyük ilanı canları pahasına verilen bu destansı mücadeledir. Hepsini, rahmetle, şükranla anıyoruz." sözlerini sarf etti.

Kastamonu denildiği zaman akla gelen önemli hatıralardan birisinin de Mehmet Akif Ersoy'un Nasrullah Camii'nde verdiği vaaz olduğunu anımsatan Kurtulmuş, o vaazın zor şartlarda basılarak elden ele dolaştırıldığını, Anadolu'nun her yerinde Milli Mücadele'nin ruhunu sağlayan en önemli belgelerden birisi haline geldiğini vurguladı.

Numan Kurtulmuş, Akif'in o vaazının emperyalizme karşı Anadolu'nun Kurtuluş Mücadelesi'nde tarihi bir eşiğin aşılmasına da vesile olduğunu belirterek, bir asır evvel emperyalizmin başka bir oyun içerisinde olduğunu, bir asır sonra bugün oyuncuların değiştiğini, oyunun sahnelerinin değiştiğini, önceliklerin değiştiğini ama dünyayı yönetmek isteyen emperyalist ruha sahip ülkelerin tavrının hiç değişmediğini ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bugün de işte böyle olduğu için başta bizim merkezinde bulunduğumuz Orta Doğu coğrafyası olmak üzere dünyanın hemen hemen her yeri bir ateş çukuruna döndürülmüştür. Belirsizliklerin, çatışmaların, kavgaların, gürültülerin yer aldığı ve maalesef büyük kaosların yaşandığı bir dönemin içerisindeyiz. Bu coğrafyada emperyalistlerin en iyi tanıdığı bir millet olarak aziz milletimiz, bu coğrafyada her zaman emperyalist tehditlerin tam odak noktasındadır. Bu zaman zaman gelir Avrupalı falanca ülkenin emperyalist emeli olur. Zaman gelir Orta Doğu'daki siyonist rejimin emperyalist yayılmacı fikri olur. Hiç değişmez, ortada hedef güçlü ve büyük bir Türkiye olarak Türkiye'nin durmaması gerektiği fikridir. Nasıl Milli Kurtuluş Mücadelemiz'de hep beraber birlik içerisinde, o yokluktan büyük bir Cumhuriyeti inşa ettiysek bugün çok şükür düne göre çok güçlüyüz. Dün bize 'hasta adam' diyenler, bugün kendileri hasta adamdır, Türkiye ise güçlü bir adamdır, güçlü bir devlettir."

"Türkiye bir daha asla terör belasıyla uğraşmayacak"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, savunma sanayisi, dış politika, ekonomi ve her alanda her gün biraz daha güçlenen bir Türkiye'nin yurttaşı olmaktan övünç duyduklarını belirtti.

Cumhuriyet'in ilk asrının neredeyse yarısını heba eden terör meselesinden ilanihaye kurtulmak üzere olduklarını vurgulayan Kurtulmuş, şunları paylaştı:

"Geçtiğimiz sene başlatılan, bu salonda toplantılarını yaptığımız Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları ile TBMM'de ete kemiğe bürünen hemen hemen bütün partilerimizin ortak iradesi ile bir yol haritası olarak raporlaştırılan bu çalışmaların sonucunda belli bir safhaya geldik. Karşımızdaki hedef 'Terörsüz Türkiye'yi inşa etmektir. Bu milletin yaklaşık 50 yılına mal olan, nice şehitlerimizi hayattan koparan, nice ailelerimizi acılar içerisinde bırakan ve bu ülkenin trilyonlarca dolarının kaybolmasına neden olan bu emperyalist projeyi, yani terörü, artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak. Bunun için sürdürdüğümüz çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir.

Önümüzde yine ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz. Ortaya konulacak olan bu yasa, asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran münfesih örgüte ait bir yasa olacaktır. Bu yasa ile asla Türkiye'de bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele, silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tescili ile birlikte bu yasa yürürlüğe girecek. Mesele sadece bir yasa hazırlaması da değildir, burası TBMM. TBMM'de her hafta birçok yasa çıkıyor. Türkiye'de gerektiğinde başka yasalar da çıkar. Mühim olan mesele, yeni bir dönemin kapılarının açılmasıdır. Yeni dönemin kapıları, Allah'ın izniyle bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak, Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktır."

Kurtulmuş, birlik ve beraberlik içerisinde genç Cumhuriyeti inşa etme başarısının ortaya konulduğunu belirterek, bir asır sonra da birlik ve beraberlik içerisinde bu coğrafyada yeni bir dünyanın kurulduğu dönemde adından saygıyla bahsedilen güçlü, muktedir Türkiye'nin sayfasını hep beraber açacaklarını dile getirdi.

Süreci şimdiye kadar büyük bir hassasiyetle yürüttüklerini, herkesin çabalarının ortaklaşmasını sağlamaya gayret ettiklerini kaydeden Kurtulmuş, "Bu bir kararlılıktır. Devlet aklıyla millet irfanının buluştuğu bir alandır. Devlet aklı ve millet irfanı bir araya gelmemiş olsaydı, 'Terörsüz Türkiye' meselesinde bu kadar güçlü adımların atılabilmesi asla mümkün olmazdı. Artık şimdiye kadarki acılar, şimdiye kadar konuşulan bütün bu zor hatıralar hepsi geride kalacak ve Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin kapılarını inşallah açacağız." dedi.

Türkiye'nin yolunun milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasiyi güçlendirmekten geçtiğine dikkati çeken Kurtulmuş, "Bunu hep birlikte sağladığımız taktirde, bu istikamette yürüyüşümüzü devam ettirdiğimiz taktirde Türkiye'nin önünde duracak, önünü kesecek ne Doğu'da ne Batı'da ne Kuzey'de ne Güney'de hiçbir güç yoktur ve olmayacaktır." ifadesini kullandı.