TBMM Başkanı Kurtulmuş, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Libya'da birliği, beraberliği, kardeşliği görmek istiyoruz, siyasi istikrarı görmek istiyoruz. Siyasi istikrarın sağlanabilmesi için de Türkiye olarak her türlü imkanımızla Libya halkının yanında olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum." dedi.

Kurtulmuş, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile TBMM'de bir araya geldi.

Kurtulmuş ve Salih, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık yaptı.

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ve heyetini TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, iki ülkenin tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğunu, pek çok müşterek işbirliği konularının bulunduğunu belirtti.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Türk ve Libya halklarının emperyalistlere karşı aynı cephede savaştığını dile getiren Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında da Libya hükümetinin ve halkının verdiği desteğin asla unutulmayacağını ifade etti.

Türkiye-Libya arasındaki ilişkileri daha ileri noktaya götürebilmek için her türlü imkana sahip olunduğunu ifade eden Kurtulmuş, gelecek dönemde müşterek çalışmalarla iki ülke arasındaki işbirliklerinin daha ileriye taşınacağını vurguladı.

Kurtulmuş, "Türkiye'nin Libya'yla ilgili birinci önceliği, Libya'da öncelikle siyasi istikrarın sağlanması ve bununla birlikte refahın, iktisadi gelişmenin en kısa süre içerisinde çok daha ileri noktalara götürülmesidir." diye konuştu.

Şu anda ikiye bölünmüş olan Libya'daki siyasi erkin, tek bir erk altında toplanmasını temin etmenin ortak vazife olması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, şunları söyledi:

"İki ay önce Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Takala'yı burada ağırlamıştık. Bir tarafında Trablus'un bir tarafta Bingazi'nin olduğu, ortadan ikiye bölünmüş ve siyaseten neredeyse yönetilemez hale gelmiş olan Libya, bizim görmeyi arzu ettiğimiz Libya değildir. Libya, gerçekten çok önemli kaynaklara sahip olan, esasında Kuzey Afrika'nın en zengin ülkelerinden birisidir. Etrafımızdaki gelişmeler bize bir şeyi çok net bir halde öğretiyor. O da şudur. Emperyalizmin bu bölgedeki yeni oyunu, bir asır evvel yaptığı oyunun birebir aynısıdır. Böl, parçala, yönet taktiğidir. Buna ciddi şekilde karşı çıkmamız ve ülkelerimizin daha fazla bölünmüşlüğünü ortadan süratle kaldırmamız gerekir.

Sadece çok yakın döneme baktığımız zaman bile bu bölünmüşlüğün ne kadar ağır bir sonuç ortaya çıkardığı aşikardır. 1990'ların başında Amerika'nın Irak'ı işgaliyle başlayan süreçte, maalesef Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri paramparça hale getirilmiştir. Irak, Suriye bölünmüştür, Lübnan siyaseten bölünmüştür, Mısır siyaseten bölünmüştür, Libya fiilen bölünmüştür, Yemen bölünmüştür. Bütün bu dağınıklığın içerisinde bu ülkelerin halklarının, bu bölünmüşlüğün hiçbir tarafının kazandığını söylememiz mümkün değildir. Kazanan da bellidir. Bu ülkelerin halklarına düşman olanlar maalesef bu bölünmüşlükten büyük bir kazanç elde ediyorlar."

"Libya'da birliği, beraberliği, kardeşliği görmek istiyoruz"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına işaret eden Kurtulmuş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İsrail'in en büyük gücü ne askeri gücüdür ne dünya siyasetinde sahip olduğu lobileridir ne dünya finans sistemindeki gücüdür ne dünyadaki medya sektörü üzerindeki gücüdür ya da arkasında ABD'nin olmasıdır. İsrail'in en büyük gücü İslam coğrafyasının ve bölge ülkelerinin paramparça olması ve siyaseten bölünmüş olmasıdır. Bu gerçeği bir kere daha göz önünde bulundurarak Türkiye olarak diyoruz ki bizim gönlümüzden geçen, her alanda birleşmiş, bütünleşmiş bir millet olarak Libya'nın geleceğe çok daha güçlü yürümesini, çok daha kuvvetli adımlarla ilerlemesini görmektir. Bunun için Libya'nın, bütün şehirleriyle geleceğe güçlü bir şekilde yürümesidir. Bunun için biz Libya'da birliği, beraberliği, kardeşliği görmek istiyoruz, siyasi istikrarı görmek istiyoruz. Siyasi istikrarın sağlanabilmesi için de Türkiye olarak her türlü imkanımızla Libya halkının yanında olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum."

"Türkiye, Libya halkına her zaman destek oldu"

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih de TBMM'de bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, bu ziyaretin iki ülke halkı arasında işbirliğinin daha da gelişmesine vesile olmasını diledi.

Türkiye'nin Filistin'e güçlü bir destek verdiğini dile getiren Salih, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunu ve duruşunu unutmayacağım. Kendisi gerçekten güçlü bir şekilde Filistin davasına destek vermektedir. Filistin halkı bu destekten yararlanarak kendi bağımsız devletini kuracaktır ve başkenti Kudüs olacaktır. İsrail de Filistin halkına karşı işlediği cinayetlerin bedelini bir gün ödeyecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Libya halkına da her zaman destek olduğunu ifade eden Salih, özellikle Türk firmalarının Libya'da büyük işlere imza attığını söyledi.

Salih, Türk firmalarının Libya'ya dönüp orada yapı ve yeniden imar konusunda faaliyete geçmesini istediklerini belirtti.

Libya'daki sel felaketi dolayısıyla Türkiye'nin yardımlarına da teşekkür eden Salih, sel felaketinin etkilerinden kurtulma konusunda Türkiye'nin büyük rol oynadığını söyledi.

Görüşmede, Türkiye-Libya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, Libya'nın Ankara Büyükelçisi Mustafa el-Kuleyb de yer aldı.

Kurtulmuş görüşmenin ardından Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ve heyeti onuruna akşam yemeği verdi.