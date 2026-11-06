TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malatya'da gençlik ve kültür tesislerini açtı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malatya'da gençlik ve kültür tesislerini açtı

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malatya\'da gençlik ve kültür tesislerini açtı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya'da Başharık Gençlik Merkezi, Bi Mekan Müze Kafe ve Bi Mekan Kerpiç Evler'in açılış törenine katıldı. Kurtulmuş, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'nın modern bir şehre dönüştüğünü söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Başharık Gençlik Merkezi, Bi Mekan Müze Kafe ve Bi Mekan Kerpiç Evler'in toplu açılış törenine katıldı.

Bir dizi temas ve ziyarette bulunmak üzere Malatya'ya gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan gençlik ve kültür yatırımlarının açılış programına katıldı. Başharık Gençlik Merkezi ve spor tesisinde düzenlenen törende konuşan Kurtulmuş, tesislerin Malatya'ya ve gençlere hayırlı olmasını temenni etti.

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'daki büyük yıkıma ve yaşanan zor günlere yakından şahitlik ettiğini belirten TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Malatya çok şükür yıkıntılarından kurtulmuş, bugünkü görünümü itibarıyla bütün o deprem hatıralarını silmiş, geride bırakmış ve gayet güzel, modern bir şehir olarak her tarafında büyük bir gelişme kaydetmiş. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bütün bakanlıklarımız, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve milletvekillerimiz hep birlikte bu sürecin yürütülmesinde büyük katkı sağladı. Deprem bölgesindeki illerimizde gerçekten büyük bir takım ruhuyla, yan yana dayanışma içerisinde süreç yürütüldü ve bugün Türkiye deprem bölgesindeki yaralarını neredeyse tamamıyla sarmış oldu" dedi

"Terör tamamıyla gündemimizden kalkacak"

Bölgesel gelişmeler ve Türkiye'nin stratejik önemine dikkat çeken Kurtulmuş, "Bu coğrafyada ayakta durmak için mutlaka fevkalade güçlü, donanımlı ve hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz. Savunma sanayimizdeki, ekonomimizdeki ve dış politikamızdaki gücümüz hayati önemdedir. En büyük gücümüz ise birliğimize ve beraberliğimize olan inancımızdır. Bu çerçevede yürütmüş olduğumuz 'terörsüz Türkiye' meselesi emin adımlarla ilerlemektedir. Aşama aşama yolumuza devam ediyoruz. Nihayetinde bu ülkede terör tamamıyla gündemimizden kalkacak her ilimizde kasabamızda köyümüzde barış ve kardeşlik hakim olacaktır" ifadelerini kullandı

"Güçlü Türkiye güçlü şehirler üzerinde yükselir"

Güçlü Türkiye hedefinin güçlü şehirlerden geçtiğini belirten Kurtulmuş, Malatya'ya yapılan her yatırımın 86 milyon vatandaşın tamamına yapılmış sayıldığını ifade ederek, "Gençlerimiz için yapılan hizmetler fevkalade değerlidir. Açılışını yaptığımız gençlik merkezinin, kültür alanlarının ve mekanların Malatya gençliğine ve halkına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu

Yapılan konuşmaların ardından dualarla tesislerin açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: İHA
Numan KurtulmuşPolitikaGençlikMalatyaGüncelSon Dakika

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